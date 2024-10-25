沙特首隻港股ETF下周三掛牌

助吸納當地資金配置港股

新一份《施政報告》提及落實追蹤香港股票指數的ETF在中東上市，吸納當地資金配置港股。由財政司長陳茂波帶領的代表團，將於本月底前往沙特首都利雅德參加當地一連3日（10月29日至31日）舉行的「未來投資倡議大會」（FII），其間會出席10月30日（下周三）在沙特證券交易所舉行的首隻港股ETF上市儀式。日前有報道稱，第二隻申請沙特上市的港股ETF，為當地發行商沙特奧瓦爾銀行（Saudi Awwal Bank）旗下子公司SAB Invest，與恒生銀行（0011）旗下恒生投資管理牽頭推出，將追蹤恒生指數，恒生投資管理亦為盈富基金（2800）經理人。恒生發言人接受查詢時表示，歡迎沙特阿拉伯的商業伙伴計劃推出一個新ETF產品，詳情將適時公布。

報道稱，第二隻港股ETF審批順利及進程配合，不排除代表團在中東之行稍後時段，會迎來相關公布並舉行第二隻ETF上市儀式，惟最終發展仍需視乎沙特有關當局決定。