文遠知行重啟美IPO 集資最多1.19億美元

文遠知行遞交的招股文件顯示，公司還進行涉款約3.2億美元（約24.96億港元）的私人配股，當中雷諾-日產-三菱聯盟旗下基金Alliance Ventures認購9700萬美元；JSC International Investment Fund SPC與Get Ride Inc.分別認購6950萬美元和5000萬美元。招股文件又提到，德國汽車零件供應商博世公司（Robert Bosch）同意以IPO價格購買不超過1億美元的ADS，假設以中間價17美元來計，該公司最多可購買588.2萬股ADS，佔發行量的91.2%。

從文遠知行近年業績看，2023年總收入是4.02億元（人民幣，下同），非國際財務報告準則經調整後淨虧損5.02億元。2024年上半年總收入按年減少17.8%至1.50億元，非國際財務報告準則經調整後淨虧損擴大36.6%至3.16億元。

文遠知行去年8月獲中國證監會批出境外備案通知書，並於今年8月計劃在納斯達克上市，不過當IFR引述消息指文遠知行暫時推遲計劃，因需要多些時間向監管機構提供更多文件。新增文件側重於澄清中國監管問題，以及美國出口管制對供應商影響。