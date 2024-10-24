東京地鐵首日升45% 日6年來最大IPO

日生（Nissay）資產管理指出，這是典型的高息股，也是防禦性股票，其招股價過低，合理價值應在1600日圓左右，以當前價位可長期持有。東京地鐵估計在截至2025年3月底的財年，每股派息40日圓，股息收益率達3.4厘，高於同業的派息水平。由於該公司的業務集中在東京都會區，不受日本人口減少的影響，令市場看好其獲利前景。

日圓跌穿153 近3個月新低

鑑於美國經濟仍然穩健，市場預期美聯儲將放慢減息，令美國長期利率上升。投資者意識到日、美利差擴大，令沽出日圓、購入美元的交易活躍。日圓兌每美元昨晚跌穿153，是7月底以來低位。每百日圓兌港元跌至5.07算。美匯指數昨晚升穿104.5，是7月底以來最高。日圓貶值，令汽車股等受到追捧。不過民調顯示，日本自民黨在眾議院選舉可能無法單獨取得過半數議席，令日本股市受壓。日經指數昨收報38,104.86點，接近3周低位。

（綜合報道）

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