安謀據指將對高通 停晶片設計授權

分析料影響智能手機PC市場

彭博社分析稱，安謀向高通攤牌，可能會擾亂這兩大半導體企業的財務和營運，並影響智能手機和個人電腦（PC）市場。高通每年銷售數以億個處理器，主要用於安卓智能手機。一旦安謀停止授權，高通每年390億美元收入中的一大部分產品將不能銷售，否則將面臨安謀的巨額索償。

高通於2021年收購獲安謀授權的晶片設計公司Nuvia，其後高通未與安謀重新協商新的授權條款。安謀認為，Nuvia的設計不能未經安謀准許，直接轉讓高通，認為高通違反授權協議，於2022年向高通和Nuvia採取法律行動，要求高通銷毀與Nuvia合併前的所有Nuvia晶片設計。

這宗訴訟將於今年12月在特拉華州聯邦法院審理。高通發言人表示，安謀「似乎試圖擾亂法律程序」，強調安謀「終止授權的主張毫無根據」。Nuvia專注於微處理器（microprocessor）設計，有助高通向惠普（HP）、微軟等銷售新型AI PC晶片。高通本周早前表示，將把Nuvia的設計引入驍龍（Snapdragon）智能手機晶片。

由於與安謀的談判未能達成協議，安謀對Nuvia的授權已於去年2月終止。若安謀終止對高通的授權，高通將不能再使用其架構進行晶片設計，不過高通仍可爭取各產品獲得安謀的許可，但此舉相對費時。

（彭博社）

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