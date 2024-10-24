明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

星巴克同店銷售跌 停業績指引 中國平均每單銷售跌8% 新CEO面臨困境

【明報專訊】星巴克（Starbucks）（美：SBUX）公布初步業績，在截至9月29日的第四財季，全球同店銷售下滑7%，連續第三季下跌，是2020年新冠疫情以來最大跌幅，並暫停發布2025財年業績指引，令外界關注新任行政總裁尼科爾（Brian Niccol）面臨的困境。儘管業績慘淡，星巴克仍將股息由每股57美仙增至61美仙，以示對前景的信心。該股昨早段微跌。

市場預期美聯儲放慢減息，繼續推動債息向上。美10年期國債孳息率昨晚曾觸及4.26厘，創7月底以來高位，美股早段受壓。道指早段連續第3日下滑，跌幅逾300點，納指跌逾1%。

美二手樓銷售14年最少

美國9月二手樓銷售按月跌1%，以年率計為384萬間，見14年新低。樓價高企，加上潛在買家仍等待按揭利率進一步下跌，影響了樓市銷情。《華爾街日報》預期，今年的美國二手樓銷售，仍將會是1995年以來表現最差的一年。去年美國的二手樓銷量，已跌至近30年低位。

星巴克將銷售下滑，歸咎於北美需求疲軟。美國第四財季同店銷售額下降6%，是連續第3季下滑。美國第四財季的可比交易量，更按年跌10%，是2020年以來最大跌幅。面對激烈的市場競爭，星巴克在其第二大市場中國的同店銷售亦跌14%，跌幅與第三財季一致。中國市場第四季每張單的平均銷售額亦跌8%。全球同店銷售跌幅，較分析師預期大一倍。該公司承認推出更多產品，並提供大量促銷活動未能吸引更多顧客進入門市。星巴克稱，撤銷財年指引，使尼科爾有機會評估業務，並鞏固改革大計。他自9月9日接任以來，一直重新安排領導層，並宣布了刺激增長的方略，包括加快早晨服務的效率。EdwardJones分析師Brian Yarbrough表示，這種轉變所需的時間，將比一些投資者預期長，未來多個季度將遇到困難。

波音上季蝕481億 爆疫後最大虧損

波音（美：BA）昨公布第三季虧損61.7億美元（約481億港元），是自2020年新冠疫情導致航空交通受阻以來，最嚴重的季度虧損。波音早段股價挫逾3%。最新公布的業績，符合波音上周公布的初步數據，季度收入按年跌約1%至178億美元，每股淨虧損9.97美元。營運現金流負13億美元，波音已準備出售高達250億美元的股票或債務，以提升儲備。

儘管波音負債纍纍，事故頻生，8月才上任的波音行政總裁Kelly Ortberg昨表示，該公司仍有能力扭轉局面。Ortberg的財報會議講稿表示，波音必須修復破碎的企業文化，縮小企業規模，並提升推出新機種的執行力。他形容，波音正處於十字路口，需提高國防業務，以及737 MAX和777 項目的業績，穩定企業的經營狀况。他說在能夠製造一架新飛機前，還有很多工作要做。波音自2009年推出787夢幻客機以來，未曾推出新機種。不過當前最關鍵的，是波音最大工會周三就勞工合約投票，薪酬條件包括4年內加薪35%。波音希望工會能通過待遇協議，結束自9月13日以來的罷工。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕二手樓 美股 債息 波音 星巴克（Starbucks）

上 / 下一篇新聞

金管局推戶口互聯 港銀共享帳戶數據 客戶可一App檢視不同銀行戶口資料
金管局推戶口互聯 港銀共享帳戶數據 客戶可一App檢視不同銀行戶口資料
科技股帶動 恒指反彈261點
科技股帶動 恒指反彈261點
彭博：奇瑞汽車最快明年港上市
彭博：奇瑞汽車最快明年港上市
美考慮撤銷部分稅項 光伏概念股全線飈升
美考慮撤銷部分稅項 光伏概念股全線飈升
港交所上季多賺6.5％ 收入創歷來同期新高
港交所上季多賺6.5％ 收入創歷來同期新高
瑞銀：29%內地受訪者擬買港樓 較4月高4個百分點 料明年樓價升最多5%
瑞銀：29%內地受訪者擬買港樓 較4月高4個百分點 料明年樓價升最多5%
許正宇：擬推兩招打擊「假會計師」
許正宇：擬推兩招打擊「假會計師」
大摩稱周大福業績勝預期 股價升8%
大摩稱周大福業績勝預期 股價升8%
信置黃永光：對港樓市有信心 將隨市定價
信置黃永光：對港樓市有信心 將隨市定價
基金公會推短片動畫講正確投資態度
基金公會推短片動畫講正確投資態度
中遠8.6億入股長和旗下泰碼頭
中遠8.6億入股長和旗下泰碼頭
新東方首季淨利潤19億 升48%
新東方首季淨利潤19億 升48%
安謀據指將對高通 停晶片設計授權
安謀據指將對高通 停晶片設計授權
東京地鐵首日升45% 日6年來最大IPO
東京地鐵首日升45% 日6年來最大IPO
張兆聰：吉利炒作力度強可小注
張兆聰：吉利炒作力度強可小注
港元定存7日年息高見10厘
港元定存7日年息高見10厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
技術取勝：理想汽車上試112元阻力
技術取勝：理想汽車上試112元阻力
劉思明：港股或汰弱留強 留意率先重返高位股份
劉思明：港股或汰弱留強 留意率先重返高位股份
周顯：中環人仍食得起好嘢
周顯：中環人仍食得起好嘢
湯文亮：有私樓應立刻交還公屋
湯文亮：有私樓應立刻交還公屋
DOUBLE COAST I首批折實均呎17899元 低上月跑道區新盤約3% 開放式戶423萬入場
DOUBLE COAST I首批折實均呎17899元 低上月跑道區新盤約3% 開放式戶423萬入場
瑜悅198伙折實均呎1.6萬 周日「曬冷」賣
瑜悅198伙折實均呎1.6萬 周日「曬冷」賣
星展香港CEO近半億破頂價購ASTER特色戶
星展香港CEO近半億破頂價購ASTER特色戶
話你知：5年前99億中標跑道地 每呎地價1.37萬
話你知：5年前99億中標跑道地 每呎地價1.37萬
新港人1.6億購璧池銀主盤 40年帳升41倍
新港人1.6億購璧池銀主盤 40年帳升41倍
魚子醬蛋糕店 12萬租28 Aberdeen St.地舖
魚子醬蛋糕店 12萬租28 Aberdeen St.地舖
M&G英卓投資管理David Perrett：港息料續回落 看好地產股
M&G英卓投資管理David Perrett：港息料續回落 看好地產股
1998年9月美減息 港股樓曾回升
1998年9月美減息 港股樓曾回升
瑜悅鄰近港鐵長沙灣站 主打1房
瑜悅鄰近港鐵長沙灣站 主打1房
全港首個採組裝合成建築法私宅
全港首個採組裝合成建築法私宅