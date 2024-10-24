星巴克同店銷售跌 停業績指引 中國平均每單銷售跌8% 新CEO面臨困境

市場預期美聯儲放慢減息，繼續推動債息向上。美10年期國債孳息率昨晚曾觸及4.26厘，創7月底以來高位，美股早段受壓。道指早段連續第3日下滑，跌幅逾300點，納指跌逾1%。

美二手樓銷售14年最少

美國9月二手樓銷售按月跌1%，以年率計為384萬間，見14年新低。樓價高企，加上潛在買家仍等待按揭利率進一步下跌，影響了樓市銷情。《華爾街日報》預期，今年的美國二手樓銷售，仍將會是1995年以來表現最差的一年。去年美國的二手樓銷量，已跌至近30年低位。

星巴克將銷售下滑，歸咎於北美需求疲軟。美國第四財季同店銷售額下降6%，是連續第3季下滑。美國第四財季的可比交易量，更按年跌10%，是2020年以來最大跌幅。面對激烈的市場競爭，星巴克在其第二大市場中國的同店銷售亦跌14%，跌幅與第三財季一致。中國市場第四季每張單的平均銷售額亦跌8%。全球同店銷售跌幅，較分析師預期大一倍。該公司承認推出更多產品，並提供大量促銷活動未能吸引更多顧客進入門市。星巴克稱，撤銷財年指引，使尼科爾有機會評估業務，並鞏固改革大計。他自9月9日接任以來，一直重新安排領導層，並宣布了刺激增長的方略，包括加快早晨服務的效率。EdwardJones分析師Brian Yarbrough表示，這種轉變所需的時間，將比一些投資者預期長，未來多個季度將遇到困難。

波音上季蝕481億 爆疫後最大虧損

波音（美：BA）昨公布第三季虧損61.7億美元（約481億港元），是自2020年新冠疫情導致航空交通受阻以來，最嚴重的季度虧損。波音早段股價挫逾3%。最新公布的業績，符合波音上周公布的初步數據，季度收入按年跌約1%至178億美元，每股淨虧損9.97美元。營運現金流負13億美元，波音已準備出售高達250億美元的股票或債務，以提升儲備。

儘管波音負債纍纍，事故頻生，8月才上任的波音行政總裁Kelly Ortberg昨表示，該公司仍有能力扭轉局面。Ortberg的財報會議講稿表示，波音必須修復破碎的企業文化，縮小企業規模，並提升推出新機種的執行力。他形容，波音正處於十字路口，需提高國防業務，以及737 MAX和777 項目的業績，穩定企業的經營狀况。他說在能夠製造一架新飛機前，還有很多工作要做。波音自2009年推出787夢幻客機以來，未曾推出新機種。不過當前最關鍵的，是波音最大工會周三就勞工合約投票，薪酬條件包括4年內加薪35%。波音希望工會能通過待遇協議，結束自9月13日以來的罷工。

（綜合報道）

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