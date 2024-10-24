魚子醬蛋糕店 12萬租28 Aberdeen St.地舖

上述舖位面積約2260方呎，新近以月租12萬元租出，呎租約53元，租約期為3年，至2027年10月。資料顯示，ROYAL CAVIAR CLUB出售多款魚子醬及魚子醬蛋糕等，據悉最貴一個魚子醬蛋糕，索價9800元，該公司目前在中環IFC及銅鑼灣wwwtc mall均設有分店。資料顯示，上述舖位曾由咖啡店 % Arabica Roastery於2018年起租用，去年遷出前月租達23萬元，即最新租金較舊有租約低11萬元或48%。業主2022年以9500萬元購入，租金回報僅約1.5厘。

另第一太平戴維斯指，大鴻輝持有多年的葵涌廣場3樓一籃子商舖，包括6號餐廳之82及83號舖，連6、7號餐廳之儲物室，總面積11,667方呎，以現狀連現有租約出售。第一太平戴維斯投資部投資部首席資深董事溫武忠稱，物業最新銀行估值為4億元，現時出租率100%，每月淨租金收入逾100萬元。若以此計算，租金回報約3厘。大鴻輝早於2004年以1.42億元購入葵涌廣場3樓一籃子商舖，並曾作拆售。