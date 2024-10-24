星展香港CEO近半億破頂價購ASTER特色戶

資料顯示，該單位為THE ASTER 31樓B室特色戶，單位實用1249方呎，3房1套連開放式廚房間隔，上月中4939.7萬元連車位售出，實呎3.95萬元， 成交價及呎價均創項目新高。資料顯示，買家以PAREDES MUIRRAGUI, J. E. SEBASTIAN、又名為JUAN EUGENIO SEBASTIAN PAREDES MUIRRAGUI，與星展銀行（香港）行政總裁龐華毅英文名字相同，料為同一人。

據星展（香港）網頁資料，龐華毅為星展北亞區主管（負責監督中國大陸、香港和台灣地區）及星展銀行（香港）行政總裁，同時為星展銀行（中國）主席，他從事銀行界逾30年，在加入星展之前，他曾擔任印尼PT Bank Danamon董事長，成功鞏固該行於零售、中小企和商業銀行的業務，並開展小額貸款等新業務。他亦於此之前在花旗任職達20 年，足迹遍及南美、土耳其及非洲地區。事實上，星展銀行近月亦大手購入中環甲級商廈，其中資深投資者「磁帶大王」陳秉志以約7億元沽出手上持有的中環中心66樓全層，面積涉約2.7萬方呎，呎價近2.6萬元，買家正是該廈持有多層樓面的大業主星展銀行。