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經濟

香港地產

DOUBLE COAST I首批折實均呎17899元 低上月跑道區新盤約3% 開放式戶423萬入場

【明報專訊】新地（0016）啟德天璽‧天賣過滿堂紅後，已屆現樓、會德豐等四大發展商合作的啟德跑道區DOUBLE COAST I亦緊接推售，首批78伙以折實均呎17,899元登場，除較上月同位於跑道區新盤首批折實均呎低約3%外，亦為全跑道區首推折實均呎第二低的全新盤，265方呎開放式戶折實約423萬元入場。會德豐地產主席梁志堅表示，項目開價屬全啟德跑道區中「最保守」，貼近最低價水平，隨後必定加推加價，而項目將於周六起開放位於尖沙嘴港威大廈的示範單位予公眾參觀及收票。

明報記者 江俊洋

DOUBLE COAST I若與上月開價的中海外（0688）維港．雙鑽的18,456元比較，則低約3%；至於全跑道區折實均呎最平的全新盤、新世界（0017）牽頭的樓花盤柏蔚森 I，今年7月首批折實均呎17,188元。值得留意，樓花期約5個月的毗鄰新盤、嘉華國際（0173）旗下的啟德海灣，去年首推折實均呎19,798元，惟上月初精選部分單位提供額外折扣，折實均呎17,384元，即DOUBLE COAST I折實均呎略高約3%。梁志堅指出，目前市况開始止跌回升，料由現時至年底樓價會明朗化，約有5%以上增幅。至於興建「啟德智慧綠色集體運輸系統」方面，他稱，政府早前與地產建設商會開會，認為落實興建有助區內發展。

梁志堅：隨後必定加推加價

項目首批涉78伙，提供開放式至3房單位，實用面積265至627方呎，定價由480.1萬至1438.7萬元、呎價18,117至23,082元，發展商提供3種付款方法予買家，最高折扣率12%，折實價422.5萬至1266.1萬元、折實呎價15,943至20,315元，當中9伙開放式戶折實價均低於500萬元，包括入場單位、第3座1樓G室，實用265方呎開放式間隔，定價480.1萬元、呎價18,117元，扣除12%折扣，折實價422.5萬元、呎價15,943元。

9伙折實低於500萬全為開放式

參考MIAMI QUAY I 新錄1座6樓B室成交，實用661方呎3房1套戶，望九龍灣海景，以1609.1萬元售出、呎價約2.43萬元，而DOUBLE COAST I入場3房1套戶、第3座9樓B室，實用627方呎，同望九龍灣海景，折實價1241.6萬元、折實呎價1.98萬元，即前者較後者高約23%。至於柏蔚森II亦新錄成交，位於3座17樓B室，實用383方呎兩房戶，成交價793.3萬元、呎價逾2萬元。 同區恒地（0012）牽頭的天瀧，上周六起以現樓形式標售55伙，最新再售出兩伙，共涉約8854萬元，包括5座22樓A室，實用1382方呎4房間隔，成交價5227萬元、實呎3.78萬元。

相關字詞﹕天瀧 會德豐 梁志堅 啟德跑道區 DOUBLE COAST I 啟德 新盤

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