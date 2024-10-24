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2024年10月24日星期四
劉思明 數據尋寶
投資策略
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魚子醬蛋糕店 12萬租28 Aberdeen St.地舖
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1998年9月美減息 港股樓曾回升
瑜悅鄰近港鐵長沙灣站 主打1房
全港首個採組裝合成建築法私宅
劉思明：港股或汰弱留強 留意率先重返高位股份
【明報專訊】港股近兩日反覆偏好，大市不再齊升齊跌，可能慢慢汰弱留強，部分率先重返高位，其強勢值得注視。
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