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經濟

中遠8.6億入股長和旗下泰碼頭

【明報專訊】中遠海運港口（中遠）（1199）宣布，出資1.1億美元（8.58億港元），向長江和記（0001）旗下和記港口、中國-東盟投資合作基金及一泰國公民組成的公司Sapphire，分別收購泰國拉查班港的HLT及TLT公司30%及12.5%股權。集團將以內部資源應付是次收購。

長和仍擁主要股權

中遠一方完成是次收購後，長和為首一方仍佔HLT及TLT公司70%及49%權益。截至2023年底止年度，HLT及TLT分別錄得稅後虧損近9.9億泰銖及稅後盈利4898.8萬泰銖。在收購拉查班港業務之外，該集團還指出，由於在訂立今次交易前12個月，其另與長和旗下公司訂立埃及蘇科納港口合營協議，並進行交割，因此按例視之為一系列交易，並要按例披露。

根據今年3月份埃及港口合營協議，中遠撥出首筆股權融資額達2812.5萬美元，隨着5月份股權交割，該集團在該港口佔股25%。

該集團指出，泰國政府大力支持林查班港口發展，為其營建穩定有利的監管環境，從而最大限度減低營運風險。此外，泰國東部經濟走廊計劃等基建項目持續推進，進一步鞏固林查班港口及周邊地區的長遠增長及發展前景。集團投資林查班港口有助深化輻射東南亞、中國及廣泛亞太地區的增長市場。

至於蘇科納港則鄰近世界最繁忙海運航道之一蘇伊士運河的南入口，可通達地中海、紅海及印度洋，繼而進入中東、歐洲及非洲市場。藉投資林查班及蘇科納兩個港口，其可加強輻射多元市場的能力，規避與區域經濟或政治動盪相關的風險，同時提升自身管理航線及航期的整體能力。

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