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經濟

信置黃永光：對港樓市有信心 將隨市定價

【明報專訊】信和置業（0083）副主席黃永光昨日在股東會後表示，隨着《施政報告》推出連串政策，加上減息周期剛開始，內地過去3至4周亦宣布多項刺激經濟政策，在逾16萬專才來港後仍繼續有人才赴港，他對香港、香港樓市及中國有信心。繼同業開盤輕微加價，他說集團會隨市定價，亦已在過去一年在港購入土瓜灣、宋皇臺及大嶼山臨海豪宅地。

執行董事田兆源表示，今年集團在推售現樓共套現110億元，信置應佔58億元，並擬在今年至明年底在港推售4925伙單位共6個新盤。在政府更新資本投資計劃，可予投資者增加購買豪宅彈性後，田兆源稱，這對集團在推售ST. GEORGE'S MANSIONS有正面作用。

擬今年至明年底推售4925伙

至於《施政報告》提倡海外生來港留學，甚至推動黄金國際交易中心，黄永光形容這利好香港，並帶動建築、保安等行業，集團亦會檢視手上物業組合。資產管理董事蔡碧林稱，在政府今次倡議前，集團已有物業租予來港專才，旗下住宅出租率達95%，亦有多個大學和他們洽商租用他們寫字樓。

在酒店業務方面，財務聯席董事周承雯表示，業務已回復至疫情前80%，國慶黃金周亦有相應增長。不過黃永光稱，酒店房租仍有少許壓力，冀官商民合作搞旺市場。至於港人北上消費，蔡碧林認為，客人有來有往，料在經濟向好時，對香港零售租務不成問題。至於信置有份投資的楊協成增持維他奶（0345），黃永光說待4個月後楊協成股東大會解答。

相關字詞﹕周承雯 蔡碧林 田兆源 黃永光 信和置業

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