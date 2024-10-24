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經濟

大摩稱周大福業績勝預期 股價升8%

【明報專訊】周大福（1929）周二預告上半財年淨溢利按年將下跌42%至46%，集團於分析員會議透露，上半財年的核心營運利潤按年跌中單位數。大行普遍認為集團上半財年表現較預期好，帶動股價向上，周大福昨日收市報7.85元，升7.8%，成交2.29億元。

摩根士丹利認為，周大福10月至今的需求趨勢有所改善，上半財年的核心營運利潤跌幅亦較市場預期細，收入表現合乎預期，毛利率增長良好，同店銷售增長跌幅收窄，加上產品組合進一步改善，有利毛利率表現。

該行又指出，期待周大福可在金價上升以外實現毛利率增長，料集團2024至26財年的每股盈利複合年均增長率約為10%，維持周大福「與大市同步」評級，目標價7.7元。

金價上升 高盛上調純利預測

高盛認為，金價上行趨勢對周大福毛利率有支撐，因此將2025至27財年純利預測平均上調5%，惟憂慮10月業務改善能否持續，考慮到金價本周再創高位，而據高盛所得數據顯示，周大福本周提高了其固定價格黃金首飾，兩者都可能會在較高基數的基礎上遏止了11月的消費者信心。

中金發表報告指出，高毛利率的定價黃金首飾熱賣，抵消金價上升對銷售帶來的負面影響，相關首飾的毛利率更高。此外，高金價影響集團上半年收入，不過經調整淨利率略有提升，原因包括金價上升和定價黃金產品佔比增長提高毛利率，以及周大福嚴格控制行銷、渠道等方面費用以節省開支。

中金維持周大福25財年及26財年每股盈利預測0.58元及0.69元、投資評級「跑贏行業」和目標價7.82元不變。

相關字詞﹕周大福 金價 摩根士丹利 高盛

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