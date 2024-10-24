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經濟

許正宇：擬推兩招打擊「假會計師」

【明報專訊】財經事務及庫務局長許正宇昨日在網誌預告，銳意打擊「老大難」的「假會計師」問題，財庫局將與稅務局、會財局及會計師公會聯手，推出兩項措施並諮詢市場意見，目標在2024/25課稅年度起生效，確保審計質素和業界聲譽。

促簽發審計者須披露證書編號

許正宇表示，「假會計師」表面上指無牌人士假冒執業會計師提供審計服務，因此構成刑事罪行；不過更多個案涉及執業會計師透過俗稱「艇仔」的中介人承接大量審計項目，濫簽審計報告。

他續稱，根據規管執法經驗及業界反映的情况，處理個案難度源於未有足夠證據準確追蹤涉案者。因此，當局正着手統籌相關機構推出兩項措施，包括修訂《香港審計準則》，要求所有簽發審計報告人士，在審計報告中披露其執業證書編號；要求香港成立公司在利得稅報稅表中，填寫為其簽發審計報告人士的執業證書編號。

許正宇指出，規定簽發審計報告人士披露執業證書編號，預期可收「阻嚇、追蹤、打擊」作用。

他解釋，措施可提升審計報告簽發人的問責性，對濫簽審計報告的會計師及假冒會計師產生阻嚇作用；配合會財局現存執業會計師註冊紀錄冊，以便公眾及執法單位辨識和追蹤審計報告簽發人身分；以及協助執法單位更精準設定調查範圍，及時打擊不當行為。

他又指出，期望獲社會及會計業界支持和配合，共同維護香港會計專業穩健、有序發展。

相關字詞﹕香港審計準則 假會計師 審計質素 會財局 會計師 許正宇

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