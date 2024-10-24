瑞銀：29%內地受訪者擬買港樓 較4月高4個百分點 料明年樓價升最多5%

明報記者 方楚茵

瑞銀投資銀行香港房地產分析師梁展嘉表示，內地購房者移居香港意向也為該行看好香港未來人口增長帶來支撐，有望帶動住宅租金呈結構性上升趨勢，預測2024至2030年複合增長率達5%。疊加按揭利率進一步下調， 預計2025年香港住宅價格有望回升，由不變到最多增長5%。該行又預計今年內地購房者購置香港房產數量即將創歷史新高。

據UBS Evidence Lab調查，一線城市受訪者這一數字升至24%，數字比4月調查結果高出2個百分點，二及三線城市受訪者意願比起4月調查時分別升8及4個百分點，分別升至17%及12%。

人口南下料帶動住宅租金升

各年齡組中，31至64歲的受訪者購房意願最大，達到15%至18%。梁展嘉指出，認為內地購房者意願提速利好香港住宅市場，尤其在2024年上半年新房佔交易額的50%以上。

調查顯示，打算未來兩年內購買香港房產的受訪者中，有近50%已聯繫香港房產經紀或安排睇樓，表明其購房決心相對較強。另外，內地居民亦有意移居香港，11%的受訪者表示計劃未來兩年內赴港。預算方面，多數內地購房者瞄準800萬元以下香港房產。境外銀行按揭貸款、境內銀行按揭貸款和香港開發商貸款為前三大潛在融資來源。瑞銀認為，中國資本管制嚴格仍是在港購房的主要障礙。

鍾情灣仔九龍城沙田等

瑞銀指出，內地購房者在選擇物業地點時，當地的交通和連通性、周邊環境及學校網路被視為最重要因素，而灣仔、九龍城、沙田、中西區和油尖旺為首選5個區域。調查亦顯示內地購房者多偏好兩房或以下的單位；新屋及已竣工單位，亦較偏好作為自住用途。至於計劃買房出租的人希望租金收益率達到4.1%，其月租金收入平均預期為2.6萬港元。該行預期由於人口持續流入導致住宅租金結構性上漲，預計到明年底住宅租金收益率將進一步升至3.8%。