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經濟

港交所上季多賺6.5％ 收入創歷來同期新高

【明報專訊】港交所（0388）昨午公布，截至9月底止第三季度業績。季內其錄得股東應佔溢利31.45億元，按年增長6.5%；收入及其他收益則共達53.72億元，按年升5.66%，創歷年第三季新高。主要業務收入達48.52億元，按年增長3.32%，源於現貨、衍生產品及商品市場成交量上升，使交易及結算費增加，但保證金的投資收益淨額減少已抵消部分升幅。

投資收益急增四成

港交所主營業務收入錄得增長之外，季內來自投資的收益淨額更錄得增長40.83%，多達5.07億元，源於外部管理投資基金的公平值收益淨額增加帶動。截至9月底，其手上的外部組合的投資金額為68.55億元，較去年底增加4%。至於第三季營運開支按季下跌1%、按年則升半成，有13.65億元。

季內在各主營業務方面，該所在衍生權證、牛熊證及權證錄得日均成交達116億元，按年增長2%，按季增長18%，為其眾市場中日均成交唯一錄得按季增長的市場，其餘均見下跌。跌幅最大為滬深股通，日均買賣盤合計成交按季跌13%至只有1103億元人民幣。

滬深股通日均成交按季跌13%

若將首三季合計，該所的收入按年及溢利均創歷年第二高，僅次於2021年首三季紀錄。期內總收入達到159.93億元，按年增長2.13%。當中主要業務收入及投資收益淨額分別達到145.42億元及14.08億元，分別按年增長0.81%及19.63%。期內的股東應佔溢利共92.7億元，微增0.05%，幾近持平。集團的資本開支為10.27億元，按年增加23.73%，主要涉及發展及提升多個交易及結算系統。

花旗：股東應佔溢利低預期4%

港交所昨日在公布季度業績前股價反覆做好，待午後派成績表後股價最高曾高見322.6元，之後回順，全日升幅收窄至1.22%，收報314.8元。美資大行花旗發表報告指出，港交所的股東應佔溢利水平低過其預期4%。不過該所總營運開支按季跌1%及按年升3%，則比其預期為佳。展望第四季，該行認為港交所受惠於每日成交表現，並曾經破紀錄，料之後數個月會表現溫和，展望該股的收益增長只能持平下，估值未算吸引。給予沽售評級，目標價為275元。

相關字詞﹕花旗 港交所

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