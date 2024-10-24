明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

科技股帶動 恒指反彈261點

【明報專訊】市場靜待內地「組合拳」救市成效，港股進入橫行整固格局，多家A股公司上調回購價格上限，加上社科院提倡中國發行2萬億元人民幣特別國債，設立股市平準基金，帶動A股、港股齊向上，恒指昨反覆上升261點，收報20,760點，重上10天線，大市成交金額回升至近2000億元，科技股成升市火車頭，美國或計劃撤銷部分光伏行業反傾銷及反補貼稅（見另文），信義光能（0968）急升逾12%，是升幅最大藍籌。

ATMXJ貢獻166點升幅

隔晚美股個別發展，恒指高開26點後曾倒跌，及後在A股帶動下回升，午後升幅一度擴大至443點，收市升261點或1.3%至20,760點，20天線得而復失，國指升115點或1.6%，收報7478點，科指升83點或1.9%，收報4605點。北水南下合計淨流入93.99億元，昨跌6.6%的華潤電力（0836）獲北水10.8億元淨流入、盈富基金（2800）及騰訊（0700）亦分錄得9.5及6.3億元淨流入。

無人機口岸線開航 美團升5.5％

科技股做好，ATMXJ貢獻恒指166點升幅，美團（3690）無人機福田口岸航線正式開航，成國內首條設在口岸區域的常態化無人機配送航線，股價升5.5%，小米（1810）升4.5%，京東（9618）升近3%，騰訊（0700）升1.5%，阿里巴巴（9988）靠穩；社科院建議設立平準基金，平保（2318）、中壽（2628）分別升2.6%及3.6%。

美國擬撤銷部分中國光伏電池反傾銷稅，除信義光能升12.4%，其他光電股亦做好。中國工信部表示，積極應對反補貼調查為車企出海提供支持，吉利（0175）及理想（2015）齊漲逾6%，小鵬（9868）升4.3%。

潤電配股挫6.6% 表現最差藍籌

華潤電力開市前公布，向華潤集團以折讓逾5%配股，淨籌近72億元，將用於增加現金儲備，以供營運及一般企業用途，以及償還財務負債，股價跌6.6%，為表現最差藍籌。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，港股早前因為內地推出救市措施而炒高，但近日市場突然失去了焦點，變成一有利好消息就被放大，例如昨日美團於深圳有無人機航線啟航，市場便借勢炒高美團及其他科技股，以及光伏股借美國計劃撤銷部分光伏行業反傾銷及反補貼稅項炒高。他相信，恒指短期內將於20,000點至21,000點拉鋸，要再向上炒除了靠內地的政策措施，亦要看往後公布的經濟數據是否有改善。

上 / 下一篇新聞

金管局推戶口互聯 港銀共享帳戶數據 客戶可一App檢視不同銀行戶口資料
金管局推戶口互聯 港銀共享帳戶數據 客戶可一App檢視不同銀行戶口資料
彭博：奇瑞汽車最快明年港上市
彭博：奇瑞汽車最快明年港上市
美考慮撤銷部分稅項 光伏概念股全線飈升
美考慮撤銷部分稅項 光伏概念股全線飈升
港交所上季多賺6.5％ 收入創歷來同期新高
港交所上季多賺6.5％ 收入創歷來同期新高
瑞銀：29%內地受訪者擬買港樓 較4月高4個百分點 料明年樓價升最多5%
瑞銀：29%內地受訪者擬買港樓 較4月高4個百分點 料明年樓價升最多5%
許正宇：擬推兩招打擊「假會計師」
許正宇：擬推兩招打擊「假會計師」
大摩稱周大福業績勝預期 股價升8%
大摩稱周大福業績勝預期 股價升8%
信置黃永光：對港樓市有信心 將隨市定價
信置黃永光：對港樓市有信心 將隨市定價
基金公會推短片動畫講正確投資態度
基金公會推短片動畫講正確投資態度
中遠8.6億入股長和旗下泰碼頭
中遠8.6億入股長和旗下泰碼頭
新東方首季淨利潤19億 升48%
新東方首季淨利潤19億 升48%
星巴克同店銷售跌 停業績指引 中國平均每單銷售跌8% 新CEO面臨困境
星巴克同店銷售跌 停業績指引 中國平均每單銷售跌8% 新CEO面臨困境
安謀據指將對高通 停晶片設計授權
安謀據指將對高通 停晶片設計授權
東京地鐵首日升45% 日6年來最大IPO
東京地鐵首日升45% 日6年來最大IPO
張兆聰：吉利炒作力度強可小注
張兆聰：吉利炒作力度強可小注
港元定存7日年息高見10厘
港元定存7日年息高見10厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
技術取勝：理想汽車上試112元阻力
技術取勝：理想汽車上試112元阻力
劉思明：港股或汰弱留強 留意率先重返高位股份
劉思明：港股或汰弱留強 留意率先重返高位股份
周顯：中環人仍食得起好嘢
周顯：中環人仍食得起好嘢
湯文亮：有私樓應立刻交還公屋
湯文亮：有私樓應立刻交還公屋
DOUBLE COAST I首批折實均呎17899元 低上月跑道區新盤約3% 開放式戶423萬入場
DOUBLE COAST I首批折實均呎17899元 低上月跑道區新盤約3% 開放式戶423萬入場
瑜悅198伙折實均呎1.6萬 周日「曬冷」賣
瑜悅198伙折實均呎1.6萬 周日「曬冷」賣
星展香港CEO近半億破頂價購ASTER特色戶
星展香港CEO近半億破頂價購ASTER特色戶
話你知：5年前99億中標跑道地 每呎地價1.37萬
話你知：5年前99億中標跑道地 每呎地價1.37萬
新港人1.6億購璧池銀主盤 40年帳升41倍
新港人1.6億購璧池銀主盤 40年帳升41倍
魚子醬蛋糕店 12萬租28 Aberdeen St.地舖
魚子醬蛋糕店 12萬租28 Aberdeen St.地舖
M&G英卓投資管理David Perrett：港息料續回落 看好地產股
M&G英卓投資管理David Perrett：港息料續回落 看好地產股
1998年9月美減息 港股樓曾回升
1998年9月美減息 港股樓曾回升
瑜悅鄰近港鐵長沙灣站 主打1房
瑜悅鄰近港鐵長沙灣站 主打1房
全港首個採組裝合成建築法私宅
全港首個採組裝合成建築法私宅