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經濟
國際金融

IMF升美今年經濟預測 降中國預測0.2百分點

【明報專訊】國際貨幣基金組織（IMF）發表最新的《世界經濟展望》報告，上調對美國、巴西和英國今年的經濟增長預測，但下調對中國、日本和歐元區的經濟增長預期，並強調武裝衝突、潛在的新貿易戰，以及緊縮貨幣政策後遺症所帶來的風險。

IMF預期，全球GDP在今、明兩年增長3.2%，其中明年增幅較7月預測下調0.1個百分點。IMF預期，全球未來5年的中期經濟增長降至3.1%，顯著低於疫情前水平。儘管全球增長前景平庸，IMF首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）指出，全球遏抑通脹的鬥爭似乎已基本獲勝；美國、印度和巴西的經濟尤具韌力，並實現了經濟「軟着陸」，在遏抑通脹之餘，未見職位大量流失。

德國經濟料零增長

IMF預期，美國今年經濟增長2.8%，較7月預期上調0.2個百分點，這主要由於工資和資產價格上漲，使消費增長較預期強。IMF又將美國明年增長預測上調至2.2%。

不過由於房地產疲軟，消費者信心低迷，抵消出口帶來的增長，IMF將中國今年增長預測下調0.2個百分點至4.8%，明年增長預測則維持在4.5%不變。不過IMF最新的評估，尚未包括中國政府最近宣布的刺激措施所帶來的影響。IMF又預計，由於製造業陷入困境，德國今年經濟將出現零增長，相關調整將導致歐元區今年整體增長下調至0.8%。

IMF提到潛在關稅及報復措施帶來的風險。IMF假設，若美國、歐元區和中國之間徵收10%的雙向關稅，加上美國向其他地區徵收10%關稅，以及金融市場動盪導致金融條件收緊等因素，將導致全球明年經濟產出降低0.8%，並在2026年降低1.3%。

（路透社）

[國際金融]

相關字詞﹕關稅 貿易戰 美國 中國 世界經濟展望 國際貨幣基金組織（IMF）

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