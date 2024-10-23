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經濟
國際金融

儲局官員籲放慢減息 長債息升 日圓見151 7月底以來低位

【明報專訊】美國經濟穩健，美聯儲官員對減息路徑態度審慎，加上前總統特朗普在大選勝出的可能性上升，其關稅及稅收政策可能令通脹及利率維持高位，使投資者預期美聯儲將放慢減息步伐。美匯指數周一收報於104之上，昨在103.9的高位徘徊。日圓兌每美元昨低見151.15，是7月底以來低位；每百日圓兌港元跌至5.14算。

市場預期美聯儲放慢減息，亦導致全球債價受壓，債息向上。美國10年期國債孳息率突破4.2厘（見圖），是7月底以來高位。德國10年期國債孳息率升穿2.33厘，是9月初以來最高。債息升勢亦蔓延至亞太區，澳洲10年期國債孳息率最多升0.16厘。日本10年期國債孳息率漲至0.985厘，是兩個月高位。

金價見2744美元創新高

面對美國大選的不確定性，以及中東地緣政治緊張等，黃金繼續被視為對冲風險的重要工具。現貨金昨漲至每盎司2744.25美元，再刷新歷史高位。期金漲至每盎司2758.7美元，同樣再創新高。受中國刺激經濟措施推動，加上市場對中東衝突的擔憂持續，油價昨晚延續周一升勢，布蘭特期油觸及每桶76美元，紐約期油升穿每桶72美元。美股三大指數早段微跌。

自美聯儲上月減息半厘以來，美國國債孳息率持續向上。這部分由於美國經濟仍然強勁，美聯儲官員對未來減息步伐持謹慎態度，令市場預計美聯儲毋須積極減息。明年有投票權的堪薩斯城聯儲銀行行長施密德（Jeffrey Schmid）周一表示，由於減息多少才達到中性利率（既不限制也不刺激經濟增長的利率）存不確定性，他傾向放慢減息，避免金融市場波動。

後年有投票權的達拉斯聯儲銀行行長洛根（Lorie Logan）表示，由於經濟存在很大變數，官員應審慎行事，「逐步」將政策利率降至中性水平，以控制風險。同樣在後年有投票權的明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）表示，他雖在上月支持大刀闊斧減息半厘，但他目前預計未來幾次會議的減息幅度將會更為溫和，以達致中性利率附近的水平，除非證據顯示就業市場急劇惡化，才支持加快減息。

美10年國債孳息率突破4.2厘

此外，地緣政治緊張為油價帶來的上行壓力，以及美國總統大選後財政赤字擴大的前景，也推動債息向上。Neuberger Berman高級投資組合經理Robert Dishner稱，距離美國大選不到兩周，對政府財政前景及其對通脹的潛在上行壓力的擔憂變得逼切。

著名分析師Ed Yardeni稱，美國10年期國債孳息率可能在明年初升至4.5厘，至於會否漲至5厘，很大程度取決於總統及參眾兩院改選結果，若民主黨或共和黨大獲全勝，兩者幾乎沒有分別，因為無論如何將面臨更大的財政赤字，推動債息向上。普徠仕此前預計，由於減息步伐可能放慢，加上經濟改善，美國10年期國債孳息率明年可能漲至5厘。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美匯指數 日圓 金價 油價 債息 減息預期

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