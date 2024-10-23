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經濟

香港地產

富匯豪庭相連戶售1.6億 年半平兩成

【明報專訊】樓市氣氛改善，二手市况亦回升；美聯首席營業區域董事楊宜貞表示，中半山名廈富匯豪庭第2座中層A、B室相連單位，實用面積共3738方呎，新近以約1.6億元易手、實呎4.28萬元。資料顯示，原業主於2008年以共9000萬元購入單位，帳面獲利7000萬元或78%。

值得一提，立法會前議員及前港區人大代表梁劉柔芬家族成員，去年5月以2.03億元購入同座、同面積低1層相連戶，反映上述新成交價，較約1年半前同類戶型的價位低約21%。

譽‧港灣4房業主損手三成離場

資料顯示，新蒲崗譽‧港灣第1A座高層B室，實用面積1333方呎4房雙套戶，以2100萬元易手、實呎1.57萬元，買家登記英文姓名採普通話拼音，料為內地人士；原業主2012年以2838萬元一手購入，現做價比12年前低約738萬元或26%，連使費料實蝕約879萬元或31%。

逸瓏灣4房銀主盤 9年貶值14%

資料顯示，大埔白石角逸瓏灣I 第16座低層B室，實用面積1400方呎4房雙套戶，於2015年以1789.66萬元一手售出、另車位成交價178萬元，即總作價1967.66萬元，買家料為內地客，物業其後曾多次加按及轉按，終淪為銀主盤；至本月中，獲新買家以1690萬元連車位承接、實呎1.2萬元，較當年一手購入價貶值近278萬元或14%

另中原資深分區營業經理陳偉業稱，東涌東堤灣畔本月暫錄約8宗成交，當中5宗為新《施政報告》上周出台後錄得，其中第7座高層E室，實用面積527方呎兩房戶，獲上車客以595萬元承接、實呎1.12萬元；原業主2008年以240萬元買入，帳面賺355萬元或1.5倍。

全．城滙兩房 3年實蝕兩成

中原高級資深分區營業經理伍潔玲指出，荃灣全．城滙第5座高層D室，實用面積527方呎兩房戶，獲區內租客以850萬元購入、實呎1.61萬元；原業主2021年以999萬元買入，帳面蝕149萬元或15%，連使費料實蝕約200萬元或20%。

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