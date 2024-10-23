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經濟

香港地產

本月一手2200宗 新地長實周末再互撼 天瀧招標連售18伙 套現逾7億

【明報專訊】新盤旺勢，綜合市場資訊，10月至今整體一手成交宗數直撲2200宗，兩大龍頭發展商於本月最後一個周末，再次短兵相接、連續兩個周六對撼。已進行三輪銷售、累售逾720伙的新地（0016）啟德天璽‧天，周六（26日）推出今期最後以價單發售的121伙，折實均呎2.38萬元，同日長實（1113）和港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，次輪價單將推售88伙迎戰。

明報記者 江俊洋

揚言「推盤停不了」的新地，集團副董事總經理雷霆表示，隨着下月美國很大機會減息，加上本地樓按鬆綁，料第四季樓市會非常熱鬧。

全盤906伙的天璽‧天第1期，已累沽逾720伙、套現逾80億元，周六壓軸發售121伙，涵蓋1房至3房戶，折實價607萬至1922萬元、折實呎價2.03萬至2.86萬元。

今批推售單位，部分加價2%至10%，個別加幅高見15%，主要是第5座12樓至25樓A1室、實用501方呎兩房戶；以第5座25樓A1室為例，原定價1207.35萬元，新定價1388.45萬元，較對上一層單位、月初加價後的定價1262.18萬元（全部最高折扣均為13.5%），高出10%。

天璽‧天個別單位提價逾一成

另天璽‧天再有12伙招標售出，主要屬3房、4房戶，成交價2357萬至7952萬餘元；另新地同系北角海璇II第2座17樓A室，實用1483方呎4房戶，連車位成交價6008萬元、實呎4.05萬元。

港島南岸Blue Coast II 方面，同於周六發售88伙，包括7伙連花園特色戶，整批折實均呎2.15萬元，兩房折實910.5萬元入場，周五下午5時截止認購；項目下周一起，亦招標推售24伙4房戶。截至昨日，項目累沽近200伙，連同同系Blue Coast，共套現134億元。

趙國雄：新盤百花齊放 好事同來

對兩大龍頭發展商連續兩周交鋒，長實執行董事趙國雄回覆本報查詢表示：「百花齊放，好事同來。」

ONE STANLEY 4房特色戶

呎售3.5萬

此外，恒地（0012）等牽頭發展的啟德跑道區天瀧，銷售亦持續活躍；恒基代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，天瀧最新透過招標連售18伙、實用面積介乎1085至1382方呎的3房及4房戶，套現總額逾7.1億元。天瀧自2023年中推售迄今累售79伙、套現約33億元。

港島豪宅亦不乏交投，建灝旗下赤柱ONE STANLEY，連車位以6751萬元售出第3座3樓A室，實用1919方呎4房4套間隔、連1644方呎天台，實呎3.51萬元，買家為專才客；項目迄今累售13伙，套現逾11億元。

相關字詞﹕DOUBLE COAST I ONE STANLEY Blue Coast II 長實 天璽．天 新地 新盤

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