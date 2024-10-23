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經濟
2024年10月23日星期三
劉思明 數據尋寶
投資策略
匯控重組架構 分港英等4業務 CEO：精簡架構減監督決策重疊 非為降成本
彭博引內部備忘：部分地域主管年底離職
港股窄幅爭持 成交1個月最少
中電信首3季多賺8％ 聯通多賺一成
龍蟠科技集資最多7億 潤飲料暗盤升一成
李寧伙紅杉組合資拓境外市場 總股本2億 李寧持股55%
香港9月CPI按年升2.2% 低市場預期
國泰上月載客量182萬 為疫前75%
盈展CEO：內地商場避500元以上商品
周大福預告中期盈利最多跌46%
儲局官員籲放慢減息 長債息升 日圓見151 7月底以來低位
印度史上最大IPO 現代汽車印度破發
IMF升美今年經濟預測 降中國預測0.2百分點
張兆聰：周大福低位料有承接
港元定存PAO Bank4個月年息見3.7厘
英鎊定存高息精選
姜靜：港元或偏弱整固為主
技術取勝：吉利守13元或向上突破
海皇粥店推10元放題
劉思明：電力行業或重組 料成股價催化劑
周顯：港促進黃金交易符國策
湯文亮：政府全「撤辣」 幕後功臣
本月一手2200宗 新地長實周末再互撼 天瀧招標連售18伙 套現逾7億
首3季新盤349宗撻訂 超去年34%
富匯豪庭相連戶售1.6億 年半平兩成
麒豐資本觀塘商廈全層售4680萬
信置啟德地批建近42萬呎住宅
NITORI本港第二分店插旗樂富
基金特區：貝萊德運用AI強調人機合作 需人類創意思維經驗輔助
劉思明：電力行業或重組 料成股價催化劑
【明報專訊】港股恒指波幅收窄，市場轉為觀望，電力上下游股份做好成為焦點。央國企為主的電力行業可能展開的重組，成為股價催化劑。
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劉思明
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