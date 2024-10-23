姜靜：港元或偏弱整固為主

首先，受9月尾季結影響，加上臨近內地黃金周假期，對港元資金需求會顯著增加，前端港元拆息大幅抽高，其中9月30日的隔夜港元拆息升至6.39厘的新高。由於目前銀行間總結餘維持在450億港元的低位，我們亦留意到在資金需求大幅增加的情况下，貼現窗口被頻繁使用。金管局在9月16日及27日、10月7日分別通過貼現窗口向銀行投放接近26億、33億及48億港元（為2019年12月以來最高）流動性。

除季節因素影響，大型集資活動的湧現亦推高對港元的需求，當中包括港府發行的第9批銀色債券及按揭證券公司的社會責任債券等。另港股IPO市場亦見回暖；最後，在內地一系列刺激政策的帶動下，9月中以來市場對港元資產需求轉熾熱，為應付港股短期內急升的交易需求，股票經紀預先拆入更多的港元，推動拆息上漲。

隨着季節因素和集資活動結束、港股回落，流動性偏緊的情况改善，港元拆息從高位全面回落，港元兌美元回落至7.7600至7.7800的區間。展望後市，如接下來中國的刺激政策能持續提振市場信心，資金持續流入港元資產，且集資及貸款需求恢復，筆者對香港銀行同業拆息的下跌幅度或滯後於美元利率的觀點，將提前實現，港元將逐步走強。否則，短期內港元或以橫行和偏弱整固為主。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]