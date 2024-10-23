香港9月CPI按年升2.2% 低市場預期

煙酒價格按年升21.4%

主要開支項目方面，9月煙酒價格按年升21.4%，較8月升多0.6百分點；食品價格升1.0%，升幅較8月收窄0.8個百分點，當中外出用膳和外賣價格升1.8%，基本食品就由8月的升0.8%轉跌0.4%。

交通升幅放緩至升1%

此外，住屋開支物價按年增3.3%，與8月升幅一致，其中私人房屋及公營房屋租金分別升2.4%及13.6%；電力、燃氣及水價格按年升6.5%，較7月升4.8%再多1.5個百分點；交通升幅就放緩至升1%。雜項服務物價按年升2%，當中醫療服務物價升4.8%，與8月升幅一致。9月CPI共有兩個主要開支項目錄跌幅，衣履物價按年跌1.6%，耐用物品物價亦跌0.4%。

經季節調整後，截至今年9月止的3個月平均整體CPI每月變動率為0.4%，相對6至8月的3個月相應變動率為0.6%；剔除所有政府一次過紓困措施的影響，相應變動率為0.1%及0.2%。

大新：全年通脹料升1.8%

政府發言人表示，9月基本消費物價通脹仍處於輕微水平，料通脹短期內應會維持輕微，香港經濟增長或會為本地成本帶來一些溫和上升壓力；雖然外圍環境仍有不確定性，外圍價格壓力應進一步緩和。

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指出，佔消費開支比重較高的食品價格受到去年同期高基數影響明顯回落，是整體通脹放緩的主要原因，而政府寬免差餉措施結束的影響在第四季將會消失，預料屆時整體通脹率將回落至2%以下，全年通脹升幅約1.8%。