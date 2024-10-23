龍蟠科技集資最多7億 潤飲料暗盤升一成

龍蟠科技為磷酸鐵鋰正極材料製造商，亦是車用精細化學品製造商。根據弗若斯特沙利文的資料，就去年銷量而言，公司是中國及全球第四大磷酸鐵鋰正極材料製造商，全球市場份額為6.5%。財務方面，公司今年首6個月收入約35.7億元人民幣，按年減少6.4%，公司擁有人應佔虧損近2.2億元人民幣，按年收窄66.7%。

另外，合成生物技術生物醫藥公司華昊中天今日舉行全球發售新聞發布會，消息指同日開始招股。華昊上周五（18日）上載通過港交所（0388）上市聆訊初步上市文件。擁有樽裝水「怡寶」品牌的華潤飲料（2460）今日上市，昨日暗盤表現做好升一成。輝立暗盤收報16元，高上市價10.3%，不計手續費，每手（200股）帳面賺300元；富途暗盤收報15.88元，升9.5%。潤飲公告指出，公開發售獲近6.19萬人認購，超購約233.5倍，回撥後公開發售佔比增至40%，一手中籤比率為30%。

此外，彭博社引述交易文件報道，將於周四（24日）上市的地平線（9660）IPO定價3.99元，為招股價3.73元至3.99元的上限。