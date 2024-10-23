港股窄幅爭持 成交1個月最少

恒指昨低開44點後，曾倒升最多151點，高見20,629點，午後大市再轉跌98點，低見20,380點，收市報20,498點，升20點。國指升22點或0.3%，收報7363點；科指升29點或0.7%，收報4521點。

北水掃貨 吉利升7％

大市成交1548億元，較上日再減逾兩成，是9月23日以來最少。北水淨流入59億元，較上日減少52.5%，為連續第二日淨流入。北水本月累計淨流入547.45億元，按月增加29%，連續第2個月增加，金額是6月後新高。北水昨淨買入最多的個股是吉利汽車（0175），淨買入5億元。盈富基金（2800）及南方恒生科技（3033）亦分別錄4.9億元及4.4億元北水淨買入。

汽車股昨日普遍做好，吉利汽車升7%至13.64元，理想汽車（2015）升半成至101元，為表現最好兩隻藍籌；長城汽車（2333）及小鵬汽車（9868）亦分別升2%至3%報13.66元和42.35。

憂美減息緩慢 地產股挫

市場擔心美減息幅度緩慢，本地地產股下挫。新地（0016）跌2%至84.45元；新世界（0017）及九龍倉置業（1997）跌逾1%。恒地（0012）及長實（1113）下跌不足1%。重磅科網股就個別發展，美團（3690）升2%、小米（1810）升0.8%；但阿里巴巴（9988）跌0.6%。

獨立股評人熊麗萍表示，港股市場氣氛沉悶，如大市成交仍維持2000億元以上，港股氣勢仍可，但成交回落至僅1000多億元，散戶或回復以往般欠缺買賣意欲。她認為短線對冲基金已沽貨獲利，外資長線基金只買入一部分，要觀察內地政策落地、經濟有否改善等，才再考慮是否再入第二輪資金。港股表現審慎另一個原因是美元近日走強，拖累人民幣匯價下跌，市場擔憂資金會否重回美元資產，加上關注美下月減息幅度會否較市場預期慢，預期港股後市窄幅上落，於20,000點至21,000點之間上落。