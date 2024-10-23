彭博引內部備忘：部分地域主管年底離職

【明報專訊】匯控（0005）明年簡化架構後高層職位將會減少，集團行政決策機構、由18人組成的集團行政委員會，將改為12人的集團營運委員會。匯控行政總裁艾橋智表示，無可避免地部分高層職位，會因為職務重複和環球業務層級取消而被刪減，目前未有具體數字。彭博社引述內部備忘，部分地域主管將於今年底離職，包括中東、北非及土耳其地區行政總裁穆兆景（Stephen Moss）、歐洲地區行政總裁鮑康年（Colin Bell）。
高國揚改任戰略客戶小組主席
現任環球銀行及資本市場行政總裁高國揚（Greg Guyett）不在新架構領導名單，艾橋智表示，他將改任戰略客戶小組（Strategic Clients Group）主席，為非執行職位，監督非執行職位高層人員，為管理層提供建議、就接觸客戶提供支援等。高國揚曾是接任行政總裁的熱門人選之一，另一名熱門前環球財富管理及個人銀行業務行政總裁馬勵濤（Nuno Matos）則在本月初離任。
郭珮瑛任首名女財務總監
匯控同日公布集團財務總監人選，由現任集團風險管理及合規總監郭珮瑛（Pam Kaur）出任，明年1月1日起生效，是匯控159年以來首名女性財務總監，填補艾橋智升任行政總裁後的空缺。臨時集團財務總監莊敬行（Jonathan Bingham），將回復環球財務監督職務。艾橋智表示，他與郭珮瑛共事已有一段長時間，在財務總監工作以外，期望與她有良好的伙伴合作，對複雜情况作出良好判斷，「我會向她尋求意見」（I will be picking her brain on that）。