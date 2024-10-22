第一城周末錄5成交 本月20宗超上月全月

嘉湖本月25宗超上月全月三成

天水圍嘉湖山莊本月至今亦錄得25宗成交，較上月全月19宗增加超過三成。中原資深區域營業經理文家輝表示，景湖居4座高層H室，實用547呎，3房間隔，望遠樓景，以475萬元易手，實呎8684元。原業主2017年11月500萬元買入，持貨約7年，帳面蝕25萬元或約5%，連使費料實蝕約49.7萬元或10%。

東涌交投亦加快，本月暫錄約47宗成交，較上月多出三成，其中映灣園2座高層F室，實用495方呎，兩房間隔，以518萬元成交，實呎10,465元。原業主2009年6月197.5萬元買入，持貨約15年，帳面賺320.5萬元或1.6倍。另青衣區剛過去周末兩日錄約7宗成交，按周增加約1.3倍。利嘉閣首席分區市務董事彭錦添稱，青衣灝景灣3期8座中層E室，實用約684方呎，3房1套間隔，以918萬元售出，實呎約13,421元。原業主2005年約390萬元買入，持貨約19年，帳面獲利約528萬元或約1.4倍。