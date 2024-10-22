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經濟

香港地產

淺水灣道90號洋房4.7億摩售 6年蝕4550萬

【明報專訊】數年前不少發展商以長成交期及先住後付吸引買家入市，資料顯示，長實（1113）淺水灣道90號一洋房，上月以4.7億元「摩貨」（即以確認人身分轉讓物業）售出，一手買家連使費料實蝕約4550萬元或約9%。

資料顯示，淺水灣道90號單號洋房，實用5766方呎，四房四套間隔，連944方呎平台及284方呎花園及雙車位，以4.7億元「摩貨」售出，實呎81,512元，買家以海外註冊公司名義登記。原業主2018年12月底4.9億元向長實一手購入，採約42個月成交期，並可選擇先住後付，惟買家一直未有完成交易，現以「摩貨」易手，帳面蝕2000萬元，若連使費料實蝕約4550萬元或約9%。

海日灣頂層特色戶2000萬摩出

近月亦有「先租後買」買家蝕讓沽貨，如大埔白石角海日灣2座Court D頂層特色戶，實用1232方呎，3房1套連士多房間隔，連1053方呎天台，早前以2000萬元「摩貨」售出，實呎16,234元。原業主2021年3月採先租後買形式認購，今年6月以2292萬元簽訂買賣合約，最終在未完成交易下便將單位「摩出」，連使費料實蝕約530萬元或23%。

帝景園複式呎價2.55萬 7年新低

另中半山帝景園1座低層自製複式戶連3個車位，本月初以1.1億元售出，實用共4306方呎，呎價僅約2.55萬元，料為屋苑7年來呎價新低。原業主2004年及2013年先後購入物業，共涉9100萬元，其後先後多次由不同銀行及財務公司承造按揭，2021年更由一名姓孟人士以私人名義借出7000萬元人民幣按揭貸款，最終淪為「財仔盤」，以最新成交價計，物業帳面升值1900萬元或21%。

美聯物業高級分區營業經理梁傑表示，將軍澳MONTEREY 6A座高層A室，實用845方呎，3房1套房間隔，獲租客以1380萬元承接，實呎約16,331元。原業主2017年4月1323.5萬元一手購入，帳面雖獲利約56.5萬元或約4.3%，不過連使費料實蝕約58.6萬元或4%。

相關字詞﹕摩貨 蝕讓成交 帝景園 海日灣 淺水灣道90號

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