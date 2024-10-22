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瑜悅擬「曬冷」盡推198伙周日賣 意嵐周五價單推售152伙 DOUBLE COAST I 日內開價

【明報專訊】剛過去周末一手市場共沽逾500伙，重返今年4月初樓市「撤辣」後最旺的周末後，部分發展商亦開始心雄。首批以折實均呎14,888元見長沙灣8年新低招徠、華懋與市建局合作的東京街瑜悅，發展商稱由於項目收票反應熱烈，短期內將再加推，不排除盡推全部198伙於周日（10月27日）首輪「曬冷」賣樓，為近期罕見。

明報記者 江俊洋 林可為

此外，玩具大王蔡志明旗下旭日國際發展的屯門青山公路黃金海灣‧意嵐，上周加推70伙後，定於周五以先到先得形式發售152伙，另有32伙招標推售。是次合共發售的184伙，涵蓋開放式單位至3房單位，以及特色單位，當中開放式單位全數折實價均低於280萬元。另一方面，新地（0016）啟德天璽‧天賣過滿堂紅，會德豐牽頭的啟德跑道區新盤DOUBLE COAST I推盤亦如箭在弦，昨日已開放設於尖沙嘴港威大廈的示範單位予傳媒參觀（睇樓手冊見B4版），並最快明日開價，首批不少於73伙。

瑜悅4日暫收約5500票 超額54倍

屬短期樓花項目的瑜悅，發展商上周五起開放設於荃灣如心廣場的示範單位，同日收票，項目4日來錄得逾1.5萬人次參觀，而截至昨午4時，暫收約5500票，以首兩張價單共100伙計，超額認購逾54倍。華懋銷售總監封海倫表示，最新入票人士中，約七成為年輕家庭客；若以地區劃分，九龍客佔約六成，約三成為新界客，餘下來自港島區，不排除短期再推出更多、甚至盡推全盤198伙於周日首輪開售。

另啟德再有項目加入新盤戰，會德豐牽頭的啟德跑道區DOUBLE COAST I，周末將向公眾開放示範單位。會德豐副主席兼常務董事黃光耀表示，項目定價參考區內在售的新盤，如旗下MIAMI QUAY I，望內海單位成交呎價約2.3萬至2.4萬元，而望內園景單位呎價則約1.9萬至2萬元，期望本月底至11月初開售。毗鄰DOUBLE COAST I、由中海外（0688）發展的維港1號，昨單日售出3伙實用445至447方呎兩房單位，包括第1A座36樓F室，實用面積447方呎，以974.1萬元成交、呎價21,792元。

大手客4116萬購柏蔚森4伙

啟德跑道區其他新盤亦不乏承接，新世界（0017）牽頭的柏蔚森，錄大手客以4116.7萬元購入4伙，其中包括5座22樓C室，實用560方呎3房戶，作價1239.2萬元、實呎2.2萬元，創項目呎價新高；同區華潤置地（海外）、保利（0119）合作的澐璟，亦連售4伙向維港兩房和3房戶、吸金1.01億元，作價最高為8座25樓A室，實用1523方呎3房戶，成交價5473.9萬元、實呎3.59萬元。

另外，長實（1113）與港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，經過上周六首輪開售後，擬周六以招標形式推售62伙位於3座4房大戶。長實營業部首席經理郭子威表示，極高層單位的市場合理呎價可達4萬元，料高層戶做價有望達5000萬元。

相關字詞﹕柏蔚森 Blue Coast II 黃金海灣‧意嵐 DOUBLE COAST I 瑜悦

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