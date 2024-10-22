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經濟
2024年10月22日星期二
股市最前線
人行降LPR息0.25厘撐經濟 超預期 在岸人幣跌逾百點子 分析：降息步伐或加快
港股挫325點 內銀捱沽 北水淨流入逾120億
金管局促銀行最遲2030年營運淨零排放
金融峰會下月舉行 余偉文：將恆常化
銀債最多獲24手 歷年最多
中國中藥私有化失效 股價挫35% 成交29億
平保首3季新業務價值升34% 單計上季倍升至128億 勝預期
中電首3季售電量增2.5%
中移動第3季多賺4.6%
聖誕節農曆新年預訂增三成 香港快運：日本仍最受歡迎
國泰港員工明年初獲1個月花紅
太古坊：綠化空間增逾7萬呎
資金避險 金價曾破2740美元新高 美10年期債息逼4.2厘 道指早段受壓
渾水創辦人唱好美股 倡閉眼買「科技七雄」
中信股份悉售麥當勞中國 涉34億 中信資本接手
張兆聰：美高梅可抄底博反彈
港元定存中銀香港7日年息見8厘
美元定存高息精選
黃雯怡：信証回吐至20元可買
梁天卓：用AI助孩子學習
楊仕名：AI都需要SMART（三之二）
薛偉傑：中國反擊西方「卡脖子」 管制航空發動機零部件出口
技術取勝：潤燃上望35元阻力大
何民傑：龍頭地產商提價 樓市氣氛轉旺
劉思明：內險季績不俗 可趁回落吸
周顯：管得愈嚴 「潤」得愈快
湯文亮：無嘢可阻樓價上升
瑜悅擬「曬冷」盡推198伙周日賣 意嵐周五價單推售152伙 DOUBLE COAST I 日內開價
海璇II實呎高見逾6.1萬 重返一期高位價
淺水灣道90號洋房4.7億摩售 6年蝕4550萬
第一城周末錄5成交 本月20宗超上月全月
英皇或相關人士 4.8億放售屯門商場
DOUBLE COAST I打造悉尼海濱氛圍
綠色運輸系統強化跑道區對外聯繫
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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人行降LPR息0.25厘撐經濟 超預期 在岸人幣跌逾百點子 分析：降息步伐或加快
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