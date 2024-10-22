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經濟
梁天卓 經濟學爸

投資策略

梁天卓：用AI助孩子學習

【明報專訊】最近，朋友的兒子在學習程式設計時，遇到了一個小小的瓶頸。他告訴朋友：「爸爸，這本程式書真無聊！」朋友想起了最近接觸到的一款人工智能工具——Google的NotebookLM。他心想，如果能把這些乏味的內容變成有趣的對話，或許兒子會更容易吸收。於是，朋友將一些程式概念上傳，AI立即生成了有趣的對話內容，朋友兒子一邊玩一邊聽，居然不再覺得枯燥。

首先，NotebookLM是一個可以將書籍、文章或筆記轉化為對話式播客的工具。對小孩子來說，這是一個非常方便的學習方式，特別是在他們對某些科目的興趣不大時。

例如，如果將他們的教科書或課堂筆記上傳到NotebookLM，它便會生成一段簡單明瞭的對話，讓孩子用輕鬆的方式掌握重點，這既能幫助他們集中注意力，還能增加學習的趣味性。

生成有趣對話 引起學習興趣

現在的教育愈來愈強調跨學科的學習，而NotebookLM提供了一個很好的工具來實現這一點。家長可以將歷史、科學、數學等不同領域的資料上傳，NotebookLM會將這些知識整合在一段有趣的對話中，讓孩子同時接觸到多種學科的知識。

例如，當我上傳一篇關於歷史的文章時，NotebookLM會在對話中結合地理和文化背景，讓孩子在學習歷史的同時，拓展對世界的理解。這種多學科的學習模式有助於孩子形成全面的思維方式，並培養他們多角度思考問題的能力。

總而言之，NotebookLM不僅是一個便捷的工具，更是一個提升孩子學習體驗的好幫手。它能將枯燥的知識轉化為有趣的對話，幫助孩子自主學習、提高效率，並鼓勵跨學科的知識探索。

雖然目前NotebookLM尚未在香港推出，家長們可能需要稍作等待，但我相信這項技術在未來將為我們的教育帶來更多的可能。期待不久後，本地的孩子也能受益於這樣的創新工具。

維克森林大學經濟系副教授

facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]

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