中信股份悉售麥當勞中國 涉34億 中信資本接手

Trustar Fast Food是中信資本旗下的信宸資本的全資附屬公司作為一般合伙人的新設立基金全資持有的公司。中信股份間接持有FFHL的19.23%股權，而FFHL直接持有Grand Foods Holdings Limited，亦即持有麥當勞中國大陸和香港業務之公司的52%股權。在完成出售後，中信股份將不再持有FFHL股權。

中信股份：出售基於發展策略

中信股份表示，今次出售乃基於集團業務發展策略，為集團提供良好投資回報，符合集團利益，預計本次出售不會對集團的營運及財務狀况產生任何重大不利影響。

2020年，中信股份向一家由中信資本控股有限公司的全資附屬公司作為一般合伙人的新設立基金全資持有的公司「CCHL Fast Food Holdings Limited（簡稱CCHL）」，出售了其持有的麥當勞中國大陸和香港業務的FFHL的42.31%股權，出售總代價為5.33億美元。

（綜合報道）

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