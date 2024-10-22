平保首3季新業務價值升34% 單計上季倍升至128億 勝預期

明報記者 歐陽偉昉

計及壽險投資的短期投資波動，以及非日常營運收支的一次過項目，平保首3季純利按年上升36.09%至1191.82億元，單計第三季按年上升1.51倍至445.63億元。

首3季多賺36％

平保壽險第三季新造保費和新業務價值率皆上升，第三季首年保費按年上升50.36%至464.06億元，帶動首3季扭轉上半年19%跌幅，第三季新業務價值率按年上升7.89個百分點至27.67%，首3季按年上升7.25個百分點至25.36%。

截至9月底，個人壽險銷售人數為36.2萬人，較6月底增2.2萬人。壽險營運利潤第三季按年上升7.77%，至280.44億元。

股市反彈 綜合投資收益率升至5%

內地監管部門在8月底再將預定利率減到2%至2.5%，彭博行業研究指出，部分銷售提前至第三季，第四季保費增長或會放緩。不過保單重新定價和產品組合改善，加上銀保渠道的手續費率下降，會繼續提升平保新業務利潤率。因為第三季新業務價值增長1.1倍，全年新業務價值料或會較市場預期的358億元高出10%。壽險業務強勁、索償改善和手續費率下降，亦會利好平保的營運利潤。

平安產險營運利潤第三季上升4.55倍，至40.14億元。首3季綜合成本率為97.8%，按年改善1.5個百分點，保證保險業務的承保損失按年大幅下降，對整體業務品質影響大幅降低。車險受新保險合同準則下的貼現率下降帶來的負債成本上升和颱風暴雨等自然災害影響，綜合成本按年上升0.8個百分點至98.2%，不過仍較行業為佳。

保資投資方面，受惠政府在第三季推出了一系列貨幣、財政、穩定資本市場和促進就業等政策，資本市場積極回應，股市快速反彈，首3季年化綜合投資收益率5.0%，按年上升1.3個百分點；年化淨投資收益率3.8%，按年下降0.2個百分點。