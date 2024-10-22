中國中藥私有化失效 股價挫35% 成交29億

【明報專訊】中國中藥（0570）上周五（18日）收市後宣布，母公司國藥集團與其他投資者組成的國藥集團共裕提出的私有化建議失效，股價昨日開市已跌14.9%，最多跌44.5%至2.12元，見11年以來新低，收市報2.48元，跌35.1%，成交28.95億元，是昨日第二大跌幅股份。
中國中藥上周三已公布，境外投資相關要求仍未獲批，將爭取延遲期限，不過上周五就指出，由於私有化先決條件、即境外直接投資批准仍未達成，加上未有延長先決條件最後截止日期，因此私有化建議於當日失效。
集團今年2月公布，要約人提出私有化建議計劃每股註銷價為4.6元，較停牌前股價3.43元溢價34.11%，涉及現金總額約156.45億元。現私有化計劃拉倒，中國中藥昨大跌後，現價反較停牌前作價大跌三成。
分析：今次提醒市場存監管風險
宏高證券投資經理梁杰文認為，市場向來理解內地公司私有化、配股等資本動作的監管風險存在不確定性。以今次私有化作價4.6元來看，集團股價上周五已回落至4元以下，即部分股東已預料失效而先行離場，因此私有化失效不算是意料之外，今次大跌將再次提醒市場相關的監管風險。梁杰文表示，由於私有化失效，要約人在未來一年不能再次提出要約，股價失去憧憬因素；集團半年收入及純利均下跌，過去主要因私有化而提高股價，今次失效因而觸發調整，相信未來股價將偏弱。