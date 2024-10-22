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經濟

人行降LPR息0.25厘撐經濟 超預期 在岸人幣跌逾百點子 分析：降息步伐或加快

【明報專訊】人民銀行在上月底下調政策利率7天期逆回購利率，內地昨日一如預期下調10月貸款市場報價利率（LPR），不過減幅高於政策利率和市場預期的0.2厘，1年期和5年期以上LPR均減0.25厘，分別降至3.1厘和3.6厘，為2019年8月LPR改制以來，1年期LPR最大單次降幅。渣打認為美國開始減息、內地經濟政策大幅轉變，人行將更果斷地減息。該行維持內地政策利率（即7天期逆回購利率）在第四季會減息0.1厘的預期，但加快減息的機會正在上升，今年內減幅有機會增至0.2厘。

明報記者 歐陽偉昉

昨日7天期逆回購利率維持1.5厘不變，投放量為2089億元（人民幣，下同），單日淨投放1662億元。渣打中國宏經策略部主管劉潔認為，昨日減息略超預期，第四季人行的寬鬆空間更大，預期在可見將來，當美國聯儲局減息0.25厘，人行政策利率會下調0.1厘，人行至年底有機會再減政策利率0.1厘至0.2厘，降至1.3厘至1.4厘，至明年再減息0.3厘至0.4厘，降至約1厘。存款準備金率則會如人行指引，年內再降0.25至0.5個百分點，釋放流動性幫助國債發行。

今輪貨幣寬鬆或對內銀淨息差影響大

六大國有銀行上周五已將3個月至5年期定期利率下調0.25厘，以紓緩淨息差下降壓力。澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬指出，LPR下調影響被存息下調抵消。民生證券則估計，是次LPR下調將收窄內銀淨息差0.15厘，加上現有按揭利率將在月底下調，今輪貨幣寬鬆對內銀淨息差影響較大，認為當局向六大行補充資本金刻不容緩，預計最快會在11月執行。

內地減息幅度超預期，美匯指數亦企穩在103.6水平，昨日人民幣走勢明顯偏弱。人行公布人民幣中間價報7.0982，較上周五升292點子（1元等於1萬點子），不過在岸人民幣早段跌穿7.1，截至晚上9時，報7.1141，下跌126點子，跌幅約0.16%；離岸價報7.1256，跌71點。

美大選前 人幣料維持7.05至7.15

劉潔認為，市場尚在等待內地公布國債發行規模，減息對內地債息即時影響有限，而人行政策更為積極會有利A股以至人民幣表現，預期在11月美國大選前，人民幣會維持在7.05至7.15區間。特朗普關稅政策不利內地出口，她認為一旦共和黨總統候選人、前總統特朗普當選重新上台，人民幣或會跌至7.25至7.3，而民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗勝選則可能帶動人民幣短期內跑贏其他非美貨幣，升至6.85至6.9超買水平後再回調。

相關字詞﹕貸款市場報價利率 股票回購增持再貸款 7天期逆回購 內地經濟 減息 人民銀行 人民幣

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