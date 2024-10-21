廖偉強：聰明錢下注 樓市迎大轉向

但其實，在樓市再次「急轉彎」之前，香港經濟亦已漸進式地復蘇。筆者早前文章亦已提及，從近月周五晚及周六日的人流車流增加、大型商場停車場排隊等泊位等現象，已看得到消費市道比之前為佳。不過，仍有一些人不斷將問題加倍放大，例如不少人將「北上消費已成習慣」經常掛在口邊，但當大家細心了解一下，就會知道留港消費的人其實也絕不少；另外，內地人頻密來港消費的個案同樣也不斷增加。香港企業只要能夠及時轉型，一樣可繼續生存下去，並且逆市擴展生意。政府及金管局近日亦推出了一連串支持中小企的措施，老闆們只要肯變，不消極不退縮，總能走出困境。

息口回落，加上中央及港府的措施多管齊下，經濟正穩步復蘇。置業者也因此變得積極，近期新盤又開始出現很多「西餅客」入市，反映「聰明錢」正搶先下注；所以，筆者相信今年餘下日子，樓市絕對可見到好景。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]