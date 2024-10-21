廖偉強：聰明錢下注 樓市迎大轉向

【明報專訊】樓市今年兩度出現戲劇性轉變，對上一次在2月底，政府撤銷所有樓市「辣招」時，市况立即掉頭向上，以內地資金為首的購買力大舉走入市場，新盤市場有大批「西餅客」出來連環掃貨。可惜這大旺市只維持了兩個多月，息口未有回落，加上零售消費市道數據不理想，經濟前景不明朗，樓市成交急降，樓價亦再現跌勢，2024年至今，累積跌幅約8%。至於最近的大轉向，眾所周知是以9月中美國及香港相繼減息作開端，再加上中央救市「組合拳」所帶動，股市和樓市變得活躍，觀望已久的港人重新啟動入市計劃，內地人南下置業數量亦再度上升。近期新盤成交量，對比之前的月份以倍數計上升，這足以反映近期樓市變化。
但其實，在樓市再次「急轉彎」之前，香港經濟亦已漸進式地復蘇。筆者早前文章亦已提及，從近月周五晚及周六日的人流車流增加、大型商場停車場排隊等泊位等現象，已看得到消費市道比之前為佳。不過，仍有一些人不斷將問題加倍放大，例如不少人將「北上消費已成習慣」經常掛在口邊，但當大家細心了解一下，就會知道留港消費的人其實也絕不少；另外，內地人頻密來港消費的個案同樣也不斷增加。香港企業只要能夠及時轉型，一樣可繼續生存下去，並且逆市擴展生意。政府及金管局近日亦推出了一連串支持中小企的措施，老闆們只要肯變，不消極不退縮，總能走出困境。
息口回落，加上中央及港府的措施多管齊下，經濟正穩步復蘇。置業者也因此變得積極，近期新盤又開始出現很多「西餅客」入市，反映「聰明錢」正搶先下注；所以，筆者相信今年餘下日子，樓市絕對可見到好景。
利嘉閣地產總裁
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