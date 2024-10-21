陳永傑：《施政報告》全方位激活樓市

另外，將住宅物業納入新資本投資計劃：該物業成交價須為5000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1000萬元。以往投資移民均傾向購買豪宅滿足自住需要，相信新資本投資計劃可加快該類買家入市豪宅的決定，此舉可帶動豪宅市場的同時亦不會影響民生住宅。居屋方面，《施政報告》提出惠及年輕申請人的措施。例如增加1500個「白居二」名額予年輕申請人，此類申請人申請居屋亦可多派一個抽籤號碼等，增加置業機會，亦有效促進居屋二手市場流轉，從而推動整體物業市場的流通量。

事實上，10月受惠於美國減息，以及中央重磅救市，首半月一手成交已較上月全月多一倍，而中原促成的二手宗數亦較上月同期多80%，料《施政報告》公布後，市場投資氣氛增強，一手及豪宅物業將率先受惠，估計10月一手成交可達3000宗，樓價亦有望可於第四季止跌回升3%至5%。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]