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經濟
2024年10月21日星期一
技術取勝
投資策略
施政報告後首周末 一手沽逾490伙 返「撤辣」後最旺水平 本月突破2000宗7個月高
瑜悅折實均呎1.54萬加推50伙 高首批4%
十大屋苑周末14宗成交 創5周新高
康泰黃氏家族1850萬沽縉城峰3房
上月商廈租賃446宗 按年升27%
阿聯酋早啟動攻AI 覓石油以外商機 人工智能部長：不少企業建團隊拓展
數碼迪拜將AI結合生活 提供逾280項服務
Careem推AI助手 提供外出用餐建議
美的：明年擴海外銷售公司數目 中東東歐非洲潛力大 「做寬做深」市場
中石化獲中行9億授信回購A股
中證監：業界冀增強資本市場包容
普徠仕Peter Bates：美股長線看俏 重倉微軟Steel Dynamics
看好日本醫療設備股Olympus
近日到訪深圳後 看好中國大城市樓價
夢金園對冲金價損手累盈利
港交所上季料賺31億 升5% 今季以來港股日均成交3227億 勢利本季業績
阿里媽媽：「全站推廣」助商戶成交升30%
摩根料日企改善管治 看好未來數年日股前景
初創推「油改電」服務 免劏車變廢料
飛機師業餘創業 團隊多為機械工程師
半年內緊縮開支 3步驟還債
環球經濟數據
劉思明：造車進展理想 小米Call 25221
張兆聰：美金礦股強勢 紫金可炒落後
張兆聰：炒特朗普勝出 小注博比特幣
伍禮賢：中資股反彈 留意恒生國企指數ETF
涂國彬：美大選白熱化 金價破頂續看好
陳大為：企業進入零和博弈年代？
富達國際：亞太區可持續投資漸受重視
謝偉銓：從酒店房租稅看市場供求與定價
《幫你格價》：買寵物保險留意自負額
沈永年：珠海展現旅遊魅力 自駕好選擇
李真男：中國今季經濟動力望加速 全年或「保五」
許健生：《施政報告》重視港創科發展
溫傑：長建回調分段吸 成中長線核心持股
劉思明：市場愈情緒化 投資者方向愈要明確
林少陽：港股料上落市 宜急跌才入貨
技術取勝：騰訊處200天線之上
李聲揚：會德豐地產多方面拓ESG
蔡金強：電池王者：寧德時代
艾雲豪：日本斷捨離與中國消費下沉
李順威：中國升市料仍有上升空間
劉思明：港股短線最好上闖21500
瑞銀亞洲：晶片股走强 中芯牛54428
摩根大通亞洲：憧憬月底業績 匯控購25808
周顯：值得長揸股票愈來愈少
王弼：黃金步入「Bitcoin Moment」
曾淵滄：新創建九興股息率高
湯文亮：銀行與客戶失互信或出大事
陳永傑：《施政報告》全方位激活樓市
廖偉強：聰明錢下注 樓市迎大轉向
布少明：《施政報告》寬按揭利投資者
馬泰陽：利好措施出台 置業信心增
天瀧屆現樓 飽覽維港海景
皇府山成交實呎維持逾1萬
退休人士面臨通脹挑戰 支出料增
技術取勝：騰訊處200天線之上
【明報專訊】美團20天線有支持（圖）
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施政報告後首周末 一手沽逾490伙 返「撤辣」後最旺水平 本月突破2000宗7個月高
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伍禮賢：中資股反彈 留意恒生國企指數ETF
涂國彬：美大選白熱化 金價破頂續看好
陳大為：企業進入零和博弈年代？
富達國際：亞太區可持續投資漸受重視
謝偉銓：從酒店房租稅看市場供求與定價
《幫你格價》：買寵物保險留意自負額
沈永年：珠海展現旅遊魅力 自駕好選擇
李真男：中國今季經濟動力望加速 全年或「保五」
許健生：《施政報告》重視港創科發展
溫傑：長建回調分段吸 成中長線核心持股
劉思明：市場愈情緒化 投資者方向愈要明確
林少陽：港股料上落市 宜急跌才入貨
技術取勝：騰訊處200天線之上
李聲揚：會德豐地產多方面拓ESG
蔡金強：電池王者：寧德時代
艾雲豪：日本斷捨離與中國消費下沉
李順威：中國升市料仍有上升空間
劉思明：港股短線最好上闖21500
瑞銀亞洲：晶片股走强 中芯牛54428
摩根大通亞洲：憧憬月底業績 匯控購25808
周顯：值得長揸股票愈來愈少
王弼：黃金步入「Bitcoin Moment」
曾淵滄：新創建九興股息率高
湯文亮：銀行與客戶失互信或出大事
陳永傑：《施政報告》全方位激活樓市
廖偉強：聰明錢下注 樓市迎大轉向
布少明：《施政報告》寬按揭利投資者
馬泰陽：利好措施出台 置業信心增
天瀧屆現樓 飽覽維港海景
皇府山成交實呎維持逾1萬
退休人士面臨通脹挑戰 支出料增
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