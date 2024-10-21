溫傑：長建回調分段吸 成中長線核心持股

至於個別業務，以佔比最大的英國業務計，期內溢利貢獻為18.7億元，按年增加17%，業績理想。主要受益於收益增加、財務費用降低，以及英鎊兌港元匯率上升等因素。而電能實業（0006）為集團提供10.8億元溢利貢獻，按年增加2%，業務營運表現持續穩健。至於澳洲基建業務的溢利貢獻則為8.6億元，按年增加5%（以當地貨幣計算，上升7%）。主要歸因於當地各項業務收益均錄得增長。

集團財務實力持續雄厚，截至6月30日持有現金92億元，負債淨額對總資本淨額比率只為9.8%。長建無論在現有行業或嶄新領域均處於有利位置，可把握不同環球發展機遇擴大投資組合，以提升收入及盈利。

事實上，年初至今集團已於英國進行了3項收購。第一項為收購Powerlink Renewable Assets旗下，總裝機容量約69兆瓦的可再生能源資產組合。此項目以太陽能裝置發電場為主，九成收入來自長期合約及英國政府可再生能源資助，可望為集團帶來經常性穩定回報及現金流。此外，收購亦擴大集團在英國可再生能源產能，正好配合當地龐大需求。第二個項目，是集團聯同上文提到的策略伙伴長江實業及電能實業，成功收購北愛爾蘭最大配氣網絡Phoenix Energy。根據資料，後者的配氣網絡覆蓋當地78%的管道，為48%北愛爾蘭人口提供服務。該公司在受規管框架下營運，可帶來穩定現金流及即時回報。第三項收購同樣由三方合作，向Aviva Investors收購英國陸上風電資產組合。

投資者通常較關心派息。上半年中期息進一步增加至每股0.72元，較去年同期的0.71元再增加約1.4%。現價計股息率約為4.7厘，雖然表面上息率或非特別吸引，但要留意，集團現時股價遠高於數個月前，因而拉低股息率，年初至今總回報實甚為亮麗。部署上，目前集團股價處於相對高位（今年預測市盈率升至16倍水平），建議把握每次回調分段吸納，可作組合內其中一隻中長線核心持股。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

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[溫傑 溫研股海]