明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：長建回調分段吸 成中長線核心持股

【明報專訊】長江基建（1038）是全球最大型環球基建集團之一，旗下的投資及營運範圍遍及世界各地。集團上半年營業額為190.9億元，雖然按年下跌（主要由於向合資企業貸款所得的利息收入減少所致），但受惠攤佔聯營及合資公司的盈利顯著增加，期內股東應佔溢利按年增長約2%至43.1億元。

至於個別業務，以佔比最大的英國業務計，期內溢利貢獻為18.7億元，按年增加17%，業績理想。主要受益於收益增加、財務費用降低，以及英鎊兌港元匯率上升等因素。而電能實業（0006）為集團提供10.8億元溢利貢獻，按年增加2%，業務營運表現持續穩健。至於澳洲基建業務的溢利貢獻則為8.6億元，按年增加5%（以當地貨幣計算，上升7%）。主要歸因於當地各項業務收益均錄得增長。

集團財務實力持續雄厚，截至6月30日持有現金92億元，負債淨額對總資本淨額比率只為9.8%。長建無論在現有行業或嶄新領域均處於有利位置，可把握不同環球發展機遇擴大投資組合，以提升收入及盈利。

事實上，年初至今集團已於英國進行了3項收購。第一項為收購Powerlink Renewable Assets旗下，總裝機容量約69兆瓦的可再生能源資產組合。此項目以太陽能裝置發電場為主，九成收入來自長期合約及英國政府可再生能源資助，可望為集團帶來經常性穩定回報及現金流。此外，收購亦擴大集團在英國可再生能源產能，正好配合當地龐大需求。第二個項目，是集團聯同上文提到的策略伙伴長江實業及電能實業，成功收購北愛爾蘭最大配氣網絡Phoenix Energy。根據資料，後者的配氣網絡覆蓋當地78%的管道，為48%北愛爾蘭人口提供服務。該公司在受規管框架下營運，可帶來穩定現金流及即時回報。第三項收購同樣由三方合作，向Aviva Investors收購英國陸上風電資產組合。

投資者通常較關心派息。上半年中期息進一步增加至每股0.72元，較去年同期的0.71元再增加約1.4%。現價計股息率約為4.7厘，雖然表面上息率或非特別吸引，但要留意，集團現時股價遠高於數個月前，因而拉低股息率，年初至今總回報實甚為亮麗。部署上，目前集團股價處於相對高位（今年預測市盈率升至16倍水平），建議把握每次回調分段吸納，可作組合內其中一隻中長線核心持股。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

相關字詞﹕長江基建 溫研股海 溫傑

上 / 下一篇新聞

施政報告後首周末 一手沽逾490伙 返「撤辣」後最旺水平 本月突破2000宗7個月高
施政報告後首周末 一手沽逾490伙 返「撤辣」後最旺水平 本月突破2000宗7個月高
瑜悅折實均呎1.54萬加推50伙 高首批4%
瑜悅折實均呎1.54萬加推50伙 高首批4%
十大屋苑周末14宗成交 創5周新高
十大屋苑周末14宗成交 創5周新高
康泰黃氏家族1850萬沽縉城峰3房
康泰黃氏家族1850萬沽縉城峰3房
上月商廈租賃446宗 按年升27%
上月商廈租賃446宗 按年升27%
阿聯酋早啟動攻AI 覓石油以外商機 人工智能部長：不少企業建團隊拓展
阿聯酋早啟動攻AI 覓石油以外商機 人工智能部長：不少企業建團隊拓展
數碼迪拜將AI結合生活 提供逾280項服務
數碼迪拜將AI結合生活 提供逾280項服務
Careem推AI助手 提供外出用餐建議
Careem推AI助手 提供外出用餐建議
美的：明年擴海外銷售公司數目 中東東歐非洲潛力大 「做寬做深」市場
美的：明年擴海外銷售公司數目 中東東歐非洲潛力大 「做寬做深」市場
中石化獲中行9億授信回購A股
中石化獲中行9億授信回購A股
中證監：業界冀增強資本市場包容
中證監：業界冀增強資本市場包容
普徠仕Peter Bates：美股長線看俏 重倉微軟Steel Dynamics
普徠仕Peter Bates：美股長線看俏 重倉微軟Steel Dynamics
看好日本醫療設備股Olympus
看好日本醫療設備股Olympus
近日到訪深圳後 看好中國大城市樓價
近日到訪深圳後 看好中國大城市樓價
夢金園對冲金價損手累盈利
夢金園對冲金價損手累盈利
港交所上季料賺31億 升5% 今季以來港股日均成交3227億 勢利本季業績
港交所上季料賺31億 升5% 今季以來港股日均成交3227億 勢利本季業績
阿里媽媽：「全站推廣」助商戶成交升30%
阿里媽媽：「全站推廣」助商戶成交升30%
摩根料日企改善管治 看好未來數年日股前景
摩根料日企改善管治 看好未來數年日股前景
初創推「油改電」服務 免劏車變廢料
初創推「油改電」服務 免劏車變廢料
飛機師業餘創業 團隊多為機械工程師
飛機師業餘創業 團隊多為機械工程師
半年內緊縮開支 3步驟還債
半年內緊縮開支 3步驟還債
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：造車進展理想 小米Call 25221
劉思明：造車進展理想 小米Call 25221
張兆聰：美金礦股強勢 紫金可炒落後
張兆聰：美金礦股強勢 紫金可炒落後
張兆聰：炒特朗普勝出 小注博比特幣
張兆聰：炒特朗普勝出 小注博比特幣
伍禮賢：中資股反彈 留意恒生國企指數ETF
伍禮賢：中資股反彈 留意恒生國企指數ETF
涂國彬：美大選白熱化 金價破頂續看好
涂國彬：美大選白熱化 金價破頂續看好
陳大為：企業進入零和博弈年代？
陳大為：企業進入零和博弈年代？
富達國際：亞太區可持續投資漸受重視
富達國際：亞太區可持續投資漸受重視
謝偉銓：從酒店房租稅看市場供求與定價
謝偉銓：從酒店房租稅看市場供求與定價
《幫你格價》：買寵物保險留意自負額
《幫你格價》：買寵物保險留意自負額
沈永年：珠海展現旅遊魅力 自駕好選擇
沈永年：珠海展現旅遊魅力 自駕好選擇
李真男：中國今季經濟動力望加速 全年或「保五」
李真男：中國今季經濟動力望加速 全年或「保五」
許健生：《施政報告》重視港創科發展
許健生：《施政報告》重視港創科發展
劉思明：市場愈情緒化 投資者方向愈要明確
劉思明：市場愈情緒化 投資者方向愈要明確
林少陽：港股料上落市 宜急跌才入貨
林少陽：港股料上落市 宜急跌才入貨
技術取勝：騰訊處200天線之上
技術取勝：騰訊處200天線之上
李聲揚：會德豐地產多方面拓ESG
李聲揚：會德豐地產多方面拓ESG
蔡金強：電池王者：寧德時代
蔡金強：電池王者：寧德時代
艾雲豪：日本斷捨離與中國消費下沉
艾雲豪：日本斷捨離與中國消費下沉
李順威：中國升市料仍有上升空間
李順威：中國升市料仍有上升空間
劉思明：港股短線最好上闖21500
劉思明：港股短線最好上闖21500
瑞銀亞洲：晶片股走强 中芯牛54428
瑞銀亞洲：晶片股走强 中芯牛54428
摩根大通亞洲：憧憬月底業績 匯控購25808
摩根大通亞洲：憧憬月底業績 匯控購25808
周顯：值得長揸股票愈來愈少
周顯：值得長揸股票愈來愈少
王弼：黃金步入「Bitcoin Moment」
王弼：黃金步入「Bitcoin Moment」
曾淵滄：新創建九興股息率高
曾淵滄：新創建九興股息率高
湯文亮：銀行與客戶失互信或出大事
湯文亮：銀行與客戶失互信或出大事
陳永傑：《施政報告》全方位激活樓市
陳永傑：《施政報告》全方位激活樓市
廖偉強：聰明錢下注 樓市迎大轉向
廖偉強：聰明錢下注 樓市迎大轉向
布少明：《施政報告》寬按揭利投資者
布少明：《施政報告》寬按揭利投資者
馬泰陽：利好措施出台 置業信心增
馬泰陽：利好措施出台 置業信心增
天瀧屆現樓 飽覽維港海景
天瀧屆現樓 飽覽維港海景
皇府山成交實呎維持逾1萬
皇府山成交實呎維持逾1萬
退休人士面臨通脹挑戰 支出料增
退休人士面臨通脹挑戰 支出料增