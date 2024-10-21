明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
幫你格價

投資策略

《幫你格價》：買寵物保險留意自負額

【明報專訊】隨着愈來愈多港人飼養貓狗，針對毛孩保障需要的保險產品應運而生。目前市場上的寵物保險，除提供醫療保障外，個別保險計劃更可提供緊急寄宿或海外保障等。飼主選擇時，不僅要考慮保障範圍、保障額及保費，更重要的是留意自負額。

明報記者 劉敬華

近年市場上的寵物保險，保障範圍已不只醫療保障，以藍十字「愛‧寵物」保險計劃為例，除醫療保障外，還涵蓋第三者責任、殮葬服務費、緊急寄宿及海外保障等。又如bolttech毛孩寵物保計劃，其保障範圍更包括因尋找被盜或走失寵物，涉及的廣告費用。

當然，無論保障覆蓋範疇再多，飼主最關注的仍然是毛孩的醫療保障，若比較醫療保障的年度最高保障額，是次比較的計劃中，以OneDegree寵物CEO Plan尊寵計劃的保障額最高，醫療保障的年度保障額可達10萬元，保障項目包括普通科診金、專科診金、手術費、過夜住院費、X光及超聲波、化驗費用及處方藥物費用等。保障額較高下，保費自然較高，假設毛孩為1歲的松鼠狗，投保此計劃的一年保費約4121元。

網站可獲初步報價 宜貨比三家

要留意是，寵物保險的保費，除受保障範圍和保障額影響外，寵物的年齡及品種也會影響保費的高低。現時大部分寵物保險均可在相關保險公司網站取得初步報價，飼主可從中貨比三家，不僅要以毛孩實際年齡作比較，更應以該計劃的最高投保年齡比較保費，以衡量未來毛孩續保的保費開支。

再以上述的1歲松鼠狗為例，是次比較的計劃中，以MSIG「至寵愛」寵物保險狗計劃─超卓的一年保費約2088.6元最吸引，惟其計及手術保障、化療保障及壽終費用之每年最高賠償額約6.88萬元，在是次比較的計劃中不算太高。

撇除bolttech毛孩寵物保計劃，比較8歲松鼠狗的保費，則以保誠精選「寵愛寶」寵物保障升級版計劃A的保費較低，一年保費約4847.2元，醫療費用保障的年度最高賠償額為3.5萬元。

還要留意的是，寵物保障的自負額，部分計劃或稱為共同保險，即飼主需要自付部分開支，再以上述OneDegree寵物CEO Plan尊寵計劃為例，儘管其醫療保險年度最高保障額為10萬元，但設有自負額，寵物投保年齡1歲或以上，經該計劃的網絡獸醫診治，飼主需自付10%醫療費用，於非網絡獸醫治療的自付額則提升至30%，若寵物投保年齡為13周至11個月，無論在網絡或非網絡獸醫就診，飼主的自負額均劃一為醫療費的50%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]

相關字詞﹕幫你格價 寵物保險

上 / 下一篇新聞

施政報告後首周末 一手沽逾490伙 返「撤辣」後最旺水平 本月突破2000宗7個月高
施政報告後首周末 一手沽逾490伙 返「撤辣」後最旺水平 本月突破2000宗7個月高
瑜悅折實均呎1.54萬加推50伙 高首批4%
瑜悅折實均呎1.54萬加推50伙 高首批4%
十大屋苑周末14宗成交 創5周新高
十大屋苑周末14宗成交 創5周新高
康泰黃氏家族1850萬沽縉城峰3房
康泰黃氏家族1850萬沽縉城峰3房
上月商廈租賃446宗 按年升27%
上月商廈租賃446宗 按年升27%
阿聯酋早啟動攻AI 覓石油以外商機 人工智能部長：不少企業建團隊拓展
阿聯酋早啟動攻AI 覓石油以外商機 人工智能部長：不少企業建團隊拓展
數碼迪拜將AI結合生活 提供逾280項服務
數碼迪拜將AI結合生活 提供逾280項服務
Careem推AI助手 提供外出用餐建議
Careem推AI助手 提供外出用餐建議
美的：明年擴海外銷售公司數目 中東東歐非洲潛力大 「做寬做深」市場
美的：明年擴海外銷售公司數目 中東東歐非洲潛力大 「做寬做深」市場
中石化獲中行9億授信回購A股
中石化獲中行9億授信回購A股
中證監：業界冀增強資本市場包容
中證監：業界冀增強資本市場包容
普徠仕Peter Bates：美股長線看俏 重倉微軟Steel Dynamics
普徠仕Peter Bates：美股長線看俏 重倉微軟Steel Dynamics
看好日本醫療設備股Olympus
看好日本醫療設備股Olympus
近日到訪深圳後 看好中國大城市樓價
近日到訪深圳後 看好中國大城市樓價
夢金園對冲金價損手累盈利
夢金園對冲金價損手累盈利
港交所上季料賺31億 升5% 今季以來港股日均成交3227億 勢利本季業績
港交所上季料賺31億 升5% 今季以來港股日均成交3227億 勢利本季業績
阿里媽媽：「全站推廣」助商戶成交升30%
阿里媽媽：「全站推廣」助商戶成交升30%
摩根料日企改善管治 看好未來數年日股前景
摩根料日企改善管治 看好未來數年日股前景
初創推「油改電」服務 免劏車變廢料
初創推「油改電」服務 免劏車變廢料
飛機師業餘創業 團隊多為機械工程師
飛機師業餘創業 團隊多為機械工程師
半年內緊縮開支 3步驟還債
半年內緊縮開支 3步驟還債
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：造車進展理想 小米Call 25221
劉思明：造車進展理想 小米Call 25221
張兆聰：美金礦股強勢 紫金可炒落後
張兆聰：美金礦股強勢 紫金可炒落後
張兆聰：炒特朗普勝出 小注博比特幣
張兆聰：炒特朗普勝出 小注博比特幣
伍禮賢：中資股反彈 留意恒生國企指數ETF
伍禮賢：中資股反彈 留意恒生國企指數ETF
涂國彬：美大選白熱化 金價破頂續看好
涂國彬：美大選白熱化 金價破頂續看好
陳大為：企業進入零和博弈年代？
陳大為：企業進入零和博弈年代？
富達國際：亞太區可持續投資漸受重視
富達國際：亞太區可持續投資漸受重視
謝偉銓：從酒店房租稅看市場供求與定價
謝偉銓：從酒店房租稅看市場供求與定價
沈永年：珠海展現旅遊魅力 自駕好選擇
沈永年：珠海展現旅遊魅力 自駕好選擇
李真男：中國今季經濟動力望加速 全年或「保五」
李真男：中國今季經濟動力望加速 全年或「保五」
許健生：《施政報告》重視港創科發展
許健生：《施政報告》重視港創科發展
溫傑：長建回調分段吸 成中長線核心持股
溫傑：長建回調分段吸 成中長線核心持股
劉思明：市場愈情緒化 投資者方向愈要明確
劉思明：市場愈情緒化 投資者方向愈要明確
林少陽：港股料上落市 宜急跌才入貨
林少陽：港股料上落市 宜急跌才入貨
技術取勝：騰訊處200天線之上
技術取勝：騰訊處200天線之上
李聲揚：會德豐地產多方面拓ESG
李聲揚：會德豐地產多方面拓ESG
蔡金強：電池王者：寧德時代
蔡金強：電池王者：寧德時代
艾雲豪：日本斷捨離與中國消費下沉
艾雲豪：日本斷捨離與中國消費下沉
李順威：中國升市料仍有上升空間
李順威：中國升市料仍有上升空間
劉思明：港股短線最好上闖21500
劉思明：港股短線最好上闖21500
瑞銀亞洲：晶片股走强 中芯牛54428
瑞銀亞洲：晶片股走强 中芯牛54428
摩根大通亞洲：憧憬月底業績 匯控購25808
摩根大通亞洲：憧憬月底業績 匯控購25808
周顯：值得長揸股票愈來愈少
周顯：值得長揸股票愈來愈少
王弼：黃金步入「Bitcoin Moment」
王弼：黃金步入「Bitcoin Moment」
曾淵滄：新創建九興股息率高
曾淵滄：新創建九興股息率高
湯文亮：銀行與客戶失互信或出大事
湯文亮：銀行與客戶失互信或出大事
陳永傑：《施政報告》全方位激活樓市
陳永傑：《施政報告》全方位激活樓市
廖偉強：聰明錢下注 樓市迎大轉向
廖偉強：聰明錢下注 樓市迎大轉向
布少明：《施政報告》寬按揭利投資者
布少明：《施政報告》寬按揭利投資者
馬泰陽：利好措施出台 置業信心增
馬泰陽：利好措施出台 置業信心增
天瀧屆現樓 飽覽維港海景
天瀧屆現樓 飽覽維港海景
皇府山成交實呎維持逾1萬
皇府山成交實呎維持逾1萬
退休人士面臨通脹挑戰 支出料增
退休人士面臨通脹挑戰 支出料增