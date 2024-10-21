飛機師業餘創業 團隊多為機械工程師

去年，該公司入選了「2023深港澳科創新銳企業Top100」。今年，又先後在香港科技園主辦的「電梯募投比賽」，以及「創客中國」國際中小企業創新創業大賽香港分站中晉身準決賽。

中長期擬進軍東南亞

羅名佑表示，現時該公司將一部燃油車拆掉燃油發動機、波箱、油箱，裝上電動馬達和磷酸鋰鐵電池等，大約需要3至6個月。但因為有很多測試和認證工作，需要向運輸署提交很多零部件的證書等，所以該公司會向顧客表明，大約一年後才能交貨。

收費方面，由30餘萬元起，視乎顧客對續航力和功率的要求，主要針對一些比較經典和有價值的車型。他相信，隨着累積經驗，熟習常見車型，以及理順零部件運來香港的流程，實際改裝過程將來有可能縮短至一周。

中長期來說，該公司還希望進軍東南亞市場，首選是在泰國開業，希望每年在當地改裝300部汽車。因為泰國人口超過7100萬，但電動車普及的速度較慢。由於泰國的成本比香港低得多，他估計，屆時在當地做油改電的收費約10萬港元起。

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