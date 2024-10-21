初創推「油改電」服務 免劏車變廢料

明報記者 薛偉傑

汽車業的重心逐漸由燃油車轉變為電動車，雖說是順應環保減碳潮流，但間接衍生一些不太環保的現象。因為每當車主購入電動車代替原先使用的燃油車後，後者往往就會被送進劏車場，變成金屬廢料。另一方面，雖然電動車在行駛期間是零排放，但一直有調查指出，由於電動車多了一個鋰電池，它的生產過程產生的二氧化碳排放總量，要比燃油車的生產過程高出幾成（百分比視乎其鋰電池的容量）。

RMC冀不產生廢物下推汽車電動化

Refined Motor Company Limited（RMC）創辦人羅名佑認為，既然如此，為何不將一些車架保持良好的燃油車直接改裝成電動車，既可以省卻重新製造車架產生的二氧化碳排放，又可以避免不必要的劏車。該公司抱着在不產生廢物的情形下推動汽車電動化這個信念，在2022年6月成立。過去兩年多，該公司一直研究一個通用的油改電改裝方案，希望適用於不同大小的燃油車，近期終於定案。

需攻克模組化設計中控電腦

他指出，該公司的通用油改電改裝方案，能夠適用於小至舊款MINI Cooper那類迷你燃油車，大至豪華房車，主要有幾個原因：第一是採用模組化設計。例如，改裝方案內的磷酸鋰鐵電池並不是固定容量，而是視乎那部燃油車的空間，模組化地放大縮小。現時，改裝方案內磷酸鋰鐵電池容量由24kWh至80kWh不等，提供續航力約由161至538公里。至於電動馬達，也有70kW和125kW兩個功率選擇。此外，小型汽車通常只能夠安裝一個電動馬達，但部分中大型汽車可能有足夠空間安裝兩個，這些車主就可以選擇安裝一個還是兩個電動馬達，想要兩輪驅動還是四輪驅動。第二，該公司需要自行研發一部中央控制電腦，來控制電動馬達和鋰電池等新安裝的零件。第三，該公司自行研發的中央控制電腦，需要能夠和多家主流車廠的燃油車原有的中央控制電腦溝通。這樣改裝後的汽車運行數據，才能夠在儀表板盡量不改動的情况下顯示出來。

「原型車」已獲試車牌

以該公司日前在貿發局主辦的香港秋季電子產品展中展示的一部油改電Bentley Turbo R（1994年款）為例，車身外觀完全不變，儀表板也幾乎沒有改動，原來顯示水箱溫度、機油溫度、剩餘油量、燃油發動機轉數的4個儀表，現在分別變成顯示電動馬達溫度、電池溫度、電池剩餘電量、電動馬達功率。羅名佑表示，這部Bentley Turbo R是他個人所有。在改裝前，其燃油發動機和波箱有很多小問題，但由於已經有30年歷史，很難再找到原廠零件更換。在油改電後，性能卻穩定得多。每公里行車成本，由原先4至5元（因為燃油發動機很舊），減至約0.2元。

他表示，這部油改電的Bentley Turbo R，已經獲得「試車牌照」（只供從事車輛製造、維修或經營的業者申請），但這有些近似「原型車」。由該公司做油改電工程而又可以正式在香港使用的第一部汽車，應該會是該公司為一個顧客改裝的寶馬E30。他預估，該車大約可以在明年2月通過運輸署的檢驗和審批，獲准登記和領牌，隨即交付給顧客。

運輸署：檢驗車輛後才准登記

運輸署接受記者查詢時表示，該署有一套機制處理「油改電」申請。運輸署在審閱有關文件及車輛完成改動後，會檢驗車輛，以確定它符合相關規定，適宜在本港道路使用，才批准登記和發牌。

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