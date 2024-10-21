阿里媽媽：「全站推廣」助商戶成交升30%

逾25萬商戶參與

阿里媽媽是阿里集團旗下一個數字營銷平台，主要為商家提供品牌經營及營銷投放等解決方案。劉邦政提到，公司一站式品牌經營平台「百靈」目前已覆蓋國內四大核心品牌媒體，服務超過千個品牌商戶；而「萬相台」無界版的「全站推廣」則利用自主研發的「LMA」（Large Model for Advertising）大模型技術，幫助商戶更輕鬆將流量轉化為銷量，尤其適合剛上架的新品或長期未能產生效益的商品。他稱，使用「全站推廣」客戶，其流量和成交金額分別較未使用者提升了105%及43%，而且在「雙11」預售開始的首日，他們平均成交按年升66%。

劉邦政又表示，「全站推廣」只需商戶為指定商品設置預期投資回報率（ROI），這對於關注成本控制的服飾行業商戶特別有吸引力。同時，選用該服務的商家設定計劃後，最快可於一周後檢視成效，且在過程中可隨時暫停。不過，該服務並非適合所有商家。由於該服務是以單件商品為單位推廣，無法在同一營銷計劃中包含多個商品，故對於已擁有較成熟營銷計劃的品牌來說，未必建議立即轉用該服務，因或會帶來較高的決策成本。

今年，淘寶為提升客戶的消費體驗，引入全新的評分準則「店舖體驗分」，分數愈高者，淘寶會向其提供更多曝光機會。對於公司如何平衡付費流量和免費流量的商家，劉邦政認為，在「體驗分」相同的情况下，願意投放的商家仍能獲得更多流量，因他們能明確告訴平台自己希望吸引的目標用戶，從而使平台能更有效地將流量分配這些商家，最終提升營銷效果。