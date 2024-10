普徠仕Peter Bates：美股長線看俏 重倉微軟Steel Dynamics

明報記者 葉創成

由普徠仕Peter Bates管理、主要投資美國等全球成熟市場股市的「普徠仕環球精選股票策略基金」,今年首9個月回報高達22.15%,而根據彭博數據,該基金於2020年12月29日成立以來至上周五回報高達58.2%,同樣跑贏基準指數「MSCI全球淨回報指數」(MSCI World Net Index)期內48.4%的回報,表現理想(見圖1)。 Bates早前從美國來港向客戶介紹該基金,並接受《Money Monday》專訪,闡述該基金致勝之道外,亦分析美國下月5日總統大選的情况,值得讀者留意。

由於「普徠仕環球精選股票策略基金」成立於2020年12月29日,在記者看來,該基金成功克服美國聯儲局於2022年3月開始曾大幅加息而導致當年美國以至環球股市明顯調整的挑戰,跟着亦把握到有關股市過去兩年大漲小回屢創新高帶來的賺錢機會,可謂經過牛熊市周期,為投資者提供理想回報。

旗下基金3年多升六成 跑贏基準指數

Bates表示,「普徠仕環球精選股票策略基金」的目標是平均每年跑贏基準指數2%至3%,這在成立至今屬達標,指作為基金經理構建投資組合一定要精挑細選股票以化解不同風險:「雖然聯儲局很重要,政府行政機構也很重要,但對我來說,作為基金經理面對這些決策機構的政策所帶來的變數,就是我需要應對的風險及解決的問題。我相信只要透過精挑細選股票以構建投資組合,既可以應對利率風險(interest rate risk),也可以應對政府風險(government risk),不會為基金跑輸大市尋找任何藉口,也就是說,不論利率升或跌,不論政府是紅或藍營(red or a blue administration,分別指共和黨或民主黨),我也希望旗下基金可以跑贏大市。」

美股過去兩年表現的確強勁,惟投資最重要的是向前望。根據美國傳媒統計,「股神」巴菲特旗下巴郡今年以來大手減持蘋果(美:AAPL)及美國銀行(美:BAC)等美股套現逾1000億美元,手頭現金已增至近3000億美元的歷史高位;個別投資者擔心,下月5日美國總統大選後,美股可能出現明顯調整。

稱巴菲特近月減持美股或屬「擇時交易」

Bates約20年前在賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania)沃頓商學院(The Wharton School)讀工商管理碩士時,曾邀請巴菲特到該校演講,巴菲特回覆不想長途跋涉到該大學所在的費城(Philadelphia),建議他們到自己位於Omaha的辦公室會面,當年Bates與同學們亦應繳赴約,並且獲巴菲特撥出3小時親身分享投資之道,至今Bates一直關注巴菲特的一言一行,尤其是留意他每年一次發表的「給股東的信」及出席巴郡股東大會時跟與會者的問答。在今次專訪中,Bates被記者問如何解讀巴菲特近月大手減持美股增持現金,是否對後市有所保留故趁高位沽貨套現?Bates表示,自己也不知道具體原因,認為巴菲特的確可能是希望擇時交易(wants to time the market),但Bates強調,自己深信美股長線仍然是全世界最佳創造財富的工具(US stock market is the best wealth generation vehicle in the world)。

指美奉行資本主義 吸全球企業家進駐

對於美股能夠創造巨額財富,Bates解釋,原因之一是美元在1945年第二次世界大戰後成全球儲備貨幣,而且美國亦一直奉行資本主義,吸引全球其他國家的企業家到美國創辦及發展事業,1971年在南非出生、1990年代始到美國讀大學、跟着在美國以至全球創業有成的Tesla(美:TSLA)創辦人兼行政總裁Elon Musk便是最佳例子。

Bates表示:「當你想像世界未來將有何重大創新發明時,我不敢說這一定在美國本土出現,但我相信美國企業參與其中的機會很大。」

微軟支配全球企業軟件 料Copilot遲早賺錢

以上周五收市價418.16美元計,在全球軟件市場處於領先地位、亦受惠於人工智能(AI)熱潮的微軟市值達3.1萬億美元,是全球最大市值上市公司之一。微軟亦是「普徠仕環球精選股票策略基金」截至上月底的第三大持股,Bates對微軟的投資亮點有詳細分析,指其中一個關鍵是旗下AI軟件Copilot將免費用戶轉變為收費客戶的賺錢(monetize)能力有多強,而普徠仕目前亦是Copilot的用戶之一,並分享有關體驗,Bates表示:「由於普徠仕是Copilot的用戶,目前當我收到電子郵件後,Copilot便會問我是否需要及如何回覆,若我回答需要的話,Copilot便會根據我的指示撰寫一篇內容豐富(eloquent)的草稿,等我按鍵後便可回覆電郵。」

Bates指出,雖然微軟暫時是免費向普徠仕提供Copilot服務,但他相信隨着時日推進,遲早也會就此收費,原因是微軟在全球企業軟件市場處於支配(dominate)地位,對於要令Copilot賺錢,即使今日不能做到,明天就會找到方法( If they don't get it right today, they'll figure it out and get it right tomorrow )。

微軟旗下Teams搶客 Zoom股價打回原形

跟着Bates以過去3年微軟旗下Teams逐漸取代Zoom,成為全球最受歡迎企業即時視像會議軟件來說明:「在3年前,Zoom表現超卓,Teams則不夠好,故大部分視像會議均是以Zoom來進行。但過去3年Teams愈做愈好,原因是用戶使用Teams時也可應用Word、Excel及微軟其他軟件,微軟把這些軟件綑綁( bundle )一起,令使用Teams來進行視像會議更高效。跟着當大家棄用Zoom,愈來愈依賴Teams時,Teams便可以加價,微軟使用類似策略已經很多年。事實上,微軟的確是一家管理很好的公司,其軟件產品非常好,使用後可以提升生產力。」

可以留意的是,回看過去5年股價表現,即使Zoom Corporation( 美:ZM )股價在2020年新冠疫期大流行期間曾勁升近8倍,惟現已幾乎打回原形,僅錄得單位數升幅,期內微軟股價則大漲小回,累積升幅逾兩倍(見圖2 )。

另外,「普徠仕環球精選股票策略基金」截至9月底第二大持股是美國大型鋼鐵生產商Steel Dynamics,該股也是旗下基金對比基準指數超配最多的單一持股。Steel Dynamics受惠於美國向其他國家入口的鋼鐵等產品加徵關稅,過去5年股價勁升3.7倍(見圖3),在記者看來,這反映Bates的確善於根據政府政策改變而選股。

美近年加徵鋼鐵關稅 本土鋼鐵業重生

Bates分析Steel Dynamics投資前景時表示:「Steel Dynamics是一間美國鋼鐵公司,回收舊鋼鐵來生產新鋼鐵,過程中並非使用高爐(blast furnace),而是使用電弧爐(Electric arc furnace),因此亦屬碳友善(carbon friendly)。目前Steel Dynamics管理得很好,工會的勢力亦不大,有利集團控制勞工成本於合理水平。由於美國本土現時鋁材生產不足,需要進口鋁材,故Steel Dynamics已決定進軍鋁材業務,與鋼鐵業務相似,回收舊鋁材來生產新鋁材,料可成為明年盈利增長的亮點。」

特朗普或賀錦麗勝選 料續支持美製造業

至於投資Steel Dynamics的最大風險,Bates認為是美國政府大幅下調甚至取消向其他國家入口的鋼鐵徵收關稅,令本土鋼鐵業面對進口貨更大競爭。但Bates亦強調,促進製造業重返本土是美國重大國策,不論是共和黨特朗普或民主黨賀錦麗當選下屆總統料也不會就此作出改變,因此,鋼鐵等產品關稅日後料會維持不變甚至提高。

