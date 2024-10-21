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經濟

中石化獲中行9億授信回購A股

【明報專訊】為了支持資本市場穩定發展，中證監早前公布的「股票回購增持再貸款」正式落地，首批包括「中遠系」、「招商系」及多家國企紛紛公布，獲得銀行貸款支持A股回購或增持。當中中石化（滬60028）公布，在10月19日公司與中國銀行（3988）簽訂授信協議，獲得不超過9億元（人民幣，下同）的授信額度，專項用於公司在A股市場回購股份，包括但不限於本輪回購。

母企獲7億專項融資 用於增持

同時，中石化控股股東中石化集團亦獲中行7億元授信額度，專項用於本輪增持及未來新一期增持計劃，通過集中競價交易方式增持中石化的A股股份。另「招商系」中招商蛇口（深001979）亦公布與關聯方招商銀行（3968）深圳分行簽署了《合作協議》並獲其出具《貸款承諾函》，招行深圳分行擬為公司的股票回購項目提供不超過7.02億元貸款額度，貸款期限12個月；招商輪船（滬601872）亦獲招行深圳分行為公司股票回購項目提供不超過4.43億元的貸款額度，貸款期限12個月。

中遠海控中遠海發獲貸款回購

「中遠系」中的中遠海控（滬601919）及中遠海發（滬601866）分別披露齊獲中行上海市分行提供專項貸款及以自有資金作回購之用，中遠海控擬回購5000萬至1億股A股，按回購上限每股20元計，回購金額10億至20億元；中遠海發擬回購4000萬至8000萬股，按回購上限每股3.59元計，總額1.436億至2.872億元。另中遠海能（滬600026）、中遠海特（滬600428）則獲間接控股股東中遠海運增持，前者擬獲增持最少6.79億元及不多於13.58億元，後者增持總額最少1.44億元及不超過2.88億元。

相關字詞﹕股票回購增持再貸款 中石化 中證監 招商輪船 招商銀行(3968) 招商蛇口 中遠海特 中遠海運 中遠海能 中遠海控

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