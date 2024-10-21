明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

美的：明年擴海外銷售公司數目 中東東歐非洲潛力大 「做寬做深」市場

【明報專訊】今年「集資王」美的（0300）以近357億元集資額助香港IPO市場集資額排名重回全球第四，美的集團董事長兼總裁方洪波在上市儀式上曾表示，進入香港市場有助於集團加快全球化進程。美的國際總裁付鑒接受訪問時表示，公司國際業務的主要戰略方向是自有品牌戰略的提升，因自有品牌可助公司觸及到更多海外市場主流品類的契機，尤其是歐美市場，對公司來說是很大的增量。

之前多為代理銷售

付鑒續稱，公司國際業務需要「做寬做深」，「做寬」是指擴寬在全球佈局研發中心、製造基地、銷售公司，「做深」是指深化與戰略國家之間的合作，包括美國、巴西和東盟等。美的預計明年將擴充銷售公司海外佈局，將海外銷售公司從30多家擴充至逾40家，主要擴充地區在中東、東歐、非洲部分國家，例如沙特、伊拉克、波蘭、土耳其、北非的阿爾及利亞、摩洛哥、南非、東非、尼日利亞。之前在這些地區多為代理銷售，現在想「做深」，在當地有自己的銷售分支機構，有助於當地業務的拓展。並且這些地區多屬於發展中國家，增長潛力大。

至於製造方面，付鑒表示，為了應對加收關稅及更好拓展當地市場，美的着力拓張海外製造中心。目前已在調研北美的墨西哥、東歐的白俄羅斯及波蘭，以應對製造中心的轉移，即歐洲向東歐轉移，北美向墨西哥轉移。並且位於印尼的製造基地將於明年第一季度投入使用。付鑒補充，在一個國家的製造基地可以涵蓋很多品類，一個基地會有多個子工廠。目前，美的在全球有約43個製造基地，其中22個製造基地在海外，其他佈局仍在展開中。

擴海外製造中心應對加關稅

研發方面，美的在全球有33個研發基地，主要採用「2+4+n」形式，2是指中國的順德和上海，4是指位於美國、日本、德國、意大利的研發中心，n是指公司在全球製造積累一些研發工作。

投入80億助力推廣及消費者補貼

至於內地政府前段時間鼓勵家電以舊換新，美的表示，公司已投入80億元人民幣以助力市場推廣及消費者補貼，不過投入效果暫不能公布，需等待下一次財報的具體數據。

至於內地出現消費降級現象，美的指對公司影響不大，由於整個品牌佈局包括全面，自高端至大眾品牌。付鑒稱美的生產製造中已應用AI技術，以助公司降本增效。例如AI可以幫助質檢及圖像識別。

上 / 下一篇新聞

施政報告後首周末 一手沽逾490伙 返「撤辣」後最旺水平 本月突破2000宗7個月高
施政報告後首周末 一手沽逾490伙 返「撤辣」後最旺水平 本月突破2000宗7個月高
瑜悅折實均呎1.54萬加推50伙 高首批4%
瑜悅折實均呎1.54萬加推50伙 高首批4%
十大屋苑周末14宗成交 創5周新高
十大屋苑周末14宗成交 創5周新高
康泰黃氏家族1850萬沽縉城峰3房
康泰黃氏家族1850萬沽縉城峰3房
上月商廈租賃446宗 按年升27%
上月商廈租賃446宗 按年升27%
阿聯酋早啟動攻AI 覓石油以外商機 人工智能部長：不少企業建團隊拓展
阿聯酋早啟動攻AI 覓石油以外商機 人工智能部長：不少企業建團隊拓展
數碼迪拜將AI結合生活 提供逾280項服務
數碼迪拜將AI結合生活 提供逾280項服務
Careem推AI助手 提供外出用餐建議
Careem推AI助手 提供外出用餐建議
中石化獲中行9億授信回購A股
中石化獲中行9億授信回購A股
中證監：業界冀增強資本市場包容
中證監：業界冀增強資本市場包容
普徠仕Peter Bates：美股長線看俏 重倉微軟Steel Dynamics
普徠仕Peter Bates：美股長線看俏 重倉微軟Steel Dynamics
看好日本醫療設備股Olympus
看好日本醫療設備股Olympus
近日到訪深圳後 看好中國大城市樓價
近日到訪深圳後 看好中國大城市樓價
夢金園對冲金價損手累盈利
夢金園對冲金價損手累盈利
港交所上季料賺31億 升5% 今季以來港股日均成交3227億 勢利本季業績
港交所上季料賺31億 升5% 今季以來港股日均成交3227億 勢利本季業績
阿里媽媽：「全站推廣」助商戶成交升30%
阿里媽媽：「全站推廣」助商戶成交升30%
摩根料日企改善管治 看好未來數年日股前景
摩根料日企改善管治 看好未來數年日股前景
初創推「油改電」服務 免劏車變廢料
初創推「油改電」服務 免劏車變廢料
飛機師業餘創業 團隊多為機械工程師
飛機師業餘創業 團隊多為機械工程師
半年內緊縮開支 3步驟還債
半年內緊縮開支 3步驟還債
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：造車進展理想 小米Call 25221
劉思明：造車進展理想 小米Call 25221
張兆聰：美金礦股強勢 紫金可炒落後
張兆聰：美金礦股強勢 紫金可炒落後
張兆聰：炒特朗普勝出 小注博比特幣
張兆聰：炒特朗普勝出 小注博比特幣
伍禮賢：中資股反彈 留意恒生國企指數ETF
伍禮賢：中資股反彈 留意恒生國企指數ETF
涂國彬：美大選白熱化 金價破頂續看好
涂國彬：美大選白熱化 金價破頂續看好
陳大為：企業進入零和博弈年代？
陳大為：企業進入零和博弈年代？
富達國際：亞太區可持續投資漸受重視
富達國際：亞太區可持續投資漸受重視
謝偉銓：從酒店房租稅看市場供求與定價
謝偉銓：從酒店房租稅看市場供求與定價
《幫你格價》：買寵物保險留意自負額
《幫你格價》：買寵物保險留意自負額
沈永年：珠海展現旅遊魅力 自駕好選擇
沈永年：珠海展現旅遊魅力 自駕好選擇
李真男：中國今季經濟動力望加速 全年或「保五」
李真男：中國今季經濟動力望加速 全年或「保五」
許健生：《施政報告》重視港創科發展
許健生：《施政報告》重視港創科發展
溫傑：長建回調分段吸 成中長線核心持股
溫傑：長建回調分段吸 成中長線核心持股
劉思明：市場愈情緒化 投資者方向愈要明確
劉思明：市場愈情緒化 投資者方向愈要明確
林少陽：港股料上落市 宜急跌才入貨
林少陽：港股料上落市 宜急跌才入貨
技術取勝：騰訊處200天線之上
技術取勝：騰訊處200天線之上
李聲揚：會德豐地產多方面拓ESG
李聲揚：會德豐地產多方面拓ESG
蔡金強：電池王者：寧德時代
蔡金強：電池王者：寧德時代
艾雲豪：日本斷捨離與中國消費下沉
艾雲豪：日本斷捨離與中國消費下沉
李順威：中國升市料仍有上升空間
李順威：中國升市料仍有上升空間
劉思明：港股短線最好上闖21500
劉思明：港股短線最好上闖21500
瑞銀亞洲：晶片股走强 中芯牛54428
瑞銀亞洲：晶片股走强 中芯牛54428
摩根大通亞洲：憧憬月底業績 匯控購25808
摩根大通亞洲：憧憬月底業績 匯控購25808
周顯：值得長揸股票愈來愈少
周顯：值得長揸股票愈來愈少
王弼：黃金步入「Bitcoin Moment」
王弼：黃金步入「Bitcoin Moment」
曾淵滄：新創建九興股息率高
曾淵滄：新創建九興股息率高
湯文亮：銀行與客戶失互信或出大事
湯文亮：銀行與客戶失互信或出大事
陳永傑：《施政報告》全方位激活樓市
陳永傑：《施政報告》全方位激活樓市
廖偉強：聰明錢下注 樓市迎大轉向
廖偉強：聰明錢下注 樓市迎大轉向
布少明：《施政報告》寬按揭利投資者
布少明：《施政報告》寬按揭利投資者
馬泰陽：利好措施出台 置業信心增
馬泰陽：利好措施出台 置業信心增
天瀧屆現樓 飽覽維港海景
天瀧屆現樓 飽覽維港海景
皇府山成交實呎維持逾1萬
皇府山成交實呎維持逾1萬
退休人士面臨通脹挑戰 支出料增
退休人士面臨通脹挑戰 支出料增