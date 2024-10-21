Careem推AI助手 提供外出用餐建議

【明報專訊】總部位於迪拜的初創企業Careem成立於2012年，2019年獲Uber以31億美元收購，成為中東首家獨角獸企業，業務由網約車發展至「超級App」，阿聯酋國企「e&」去年再以4億美元購入50.03%股權，現已提供逾20項服務，用戶量達至超過5000萬人。
業務由網約車發展至超級App
Careem上周更在迪拜大型科技展覽會GITEX宣布，推出生成式AI助手「Ask Careem」，為用戶提供外出用餐（dine out）建議，首階段支持英語、阿拉伯文、中文、西班牙文及俄語，未來將陸續覆蓋至其他業務。
Careem數據、人工智能及產品部門副總裁Mohamad Charafeddine受訪時表示，AI助手功能籌備接近兩年，最初先在內部應用AI助手，待發展成熟後決定面向大眾，以提升用戶體驗，未來可提供更多元化的服務，將不同服務連結起來。此外，Careem亦已在個人化、推薦算法加入AI，以提升服務能力。
他又指，雖然市場上未有其他「超級App」競爭對手，不過每項服務都會迎來其他公司的競爭，Careem通過不同業務帶來的協同效應，確保服務比起其他公司一致甚至更好。
平台在某些城市已實現盈利
至於業務變現（monetization）情况，Mohamad Charafeddine形容，Careem在此是服務用戶，對用戶而言，只要有很好的體驗就會一直使用平台，平台可在一些領域嘗試變現，例如餐廳可通過平台做AB測試，從中了解消費者喜好。他提到，平台在某些城市已實現盈利，資金亦繼續投資於增長，相信未來一年半可達至收支平衡。