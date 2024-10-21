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經濟

數碼迪拜將AI結合生活 提供逾280項服務

【明報專訊】迪拜政府大力推動人工智能發展，數碼迪拜（Digital Dubai）成立於2021年6月，負責制定和監督與數碼科技相關的所有事務的政策和策略，除了將AI應用於政府採購、人才管理等工作，旗下應用程式「Dubai Now」更將AI、數碼化與生活結合，提供超過280項政府和私營服務，由繳費甚至婚姻策劃服務均一應俱全。

AI分析路面破損圖片 分類至部門處理

Dubai Now在GITEX展示最新的AI功能，處理用戶提供的路面情况報告，當用戶在迪拜發現燈柱倒塌、路面破損等情况，可直接拍照並上傳到DubaiNow，AI可判斷圖片所報告的問題，並分類至對應部門處理。

數碼迪拜應用程式及平台部門首席執行官Moza Suwaidan指出，現時所看到的AI技術只是一個開始，每日都在改變及發展，有機會將AI應用擴大至其他不同部門，因此需確保基礎設廠及數據方面做好準備。她續稱，與其確定未來發展方向，更重要是確保平台的靈活性，為未來的世界做好準備，正如現時部門亦做大量研究，好讓建立未來場景。

稱AI發展應專注技術監管文化

Moza Suwaidan認為，AI科技發展應專注於3個領域，包括技術、監管，以及文化，根據過去的經驗，即使擁有最先進的技術和基礎設施，如果沒有支持發展願景的監管，技術亦不會真正發揮作用。而文化的重要性在於擁有技術及監管後，但文化本身未被允許，亦需要進行教育，重新建立對科技的信任。她又提到，數碼化轉型不但應用於政府服務，同時亦與私營機構合作，並關注數碼經濟的其他領域，推動監管政策及流程。Moza Suwaidan舉例，疫情後政府立即成立數碼平台，企業可在數分鐘內完成登記並取得商業許可，通過提供平台、基礎設施、政策等方面的多項措施，帶動企業回歸並加快商業交易。

相關字詞﹕Moza Suwaidan Dubai Now 數碼迪拜 應用程式 人工智能

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