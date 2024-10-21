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經濟

阿聯酋早啟動攻AI 覓石油以外商機 人工智能部長：不少企業建團隊拓展

【明報專訊】人工智能（AI）熱潮席捲全球，技術發展瞬息萬變，阿聯酋亦視之為未來重要變革，因此早着先機，在AI熱潮尚未成形前的2017年啟動AI戰略，同時委任世界首位AI部長，帶領阿聯酋發掘AI機遇，支持石油以外的經濟發展。

明報記者 蕭嘉聰

阿聯酋總理辦公室人工智能、數碼經濟及遠距工作應用部長Omar Bin Sultan Al Olama受訪時指出，由2017年至今他一直被問「為什麼阿聯酋需要一個AI部長？」，當時更被認為AI部長只是一個噱頭。不過，過去7年市場經歷不同技術的高低起伏，即使元宇宙、區塊鏈成為最熱門、最重要的技術，阿聯酋亦不曾委任元宇宙、區塊鏈部長。

定位AI為應用 因可看到真正價值

Olama續稱，對阿聯酋政府而言，發展規劃重點是最有可能為阿聯酋產業和生活帶來最大影響、甚至是重新定位國家的技術，就會專注並投入當中。他提到，阿聯酋副總統兼總理、迪拜酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）於2016年曾指出，如果未來將要面對石油生產終結，現時就要作一個決定，使未來生產最後一桶油時，可真正慶祝一個舊時代的結束及新時代的開始，令阿聯酋最終決定投資AI。

Olama認為，阿聯酋在AI浪潮的定位是應用，市場已有很多AI的理論，但只有應用AI才看到其真正價值。他又指出，世界上沒有任何地方如阿聯酋般擁有200個民族的居民，意味任何在當地的AI部署由一開始已是全球性，而非本地化計劃。

他又指出，現時大量人才流入阿聯酋，人均AI人才比例是全球最高之一，亦令很多公司正在阿聯酋投資建立AI團隊。

Olama表示，更多國家應設立AI部長的職位，AI部長不應傾向支持或反對AI，而是中立的角色，通過各個案例作監管，再加速技術發展。他提到，當初被任命為AI部長時，迪拜酋長穆罕默德對他的期許是，不要被AI技術的潛力所蒙蔽，也不要被可能出現的挑戰所威脅。

稱中國科技先進 續與中美合作

至於中國在AI方面的發展，Olama表示，雖然部分人認為中國只是在「模仿（imitate）」，但實際上其科技十分先進，市場需要一個聚集不同技術、從而創造新方案的地方，阿聯酋將繼續與中國、美國雙方合作，同時保持中立立場。

AI發展同時帶來監管問題，Olama表示，他們已意識到深偽技術（deepfake）等問題，不能只在當地作監管，有些需要國際之間協作，他有份參與的世界政府高峰會（World Government Summit）亦有作相關討論，希望未來可成立跨國界的監管規則。

相關字詞﹕Omar Bin Sultan Al Olama 中東 阿聯酋 人工智能（AI）

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