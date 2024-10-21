瑜悅折實均呎1.54萬加推50伙 高首批4%

3日暫收逾4300票 超額42倍

華懋銷售總監封海倫表示，瑜悅自上周五起開放示範單位予公眾參觀後，截至昨日下午3時，已錄逾萬人次參觀，為回應市場需求，項目昨加推2號價單，涉及50伙，包括31伙1房單位、14伙兩房單位及5伙3房連套房單位，實用343至594方呎，並特別推出兩房連開放式廚房戶型。整批折實實呎13,394至17,484元，折實價468.78萬至1038.54萬元，折實均呎15,440元，較首張價單14,888元稍高3.7%。她又稱，考慮加推單位位於不同樓層及坐向等因素，實屬「激安原價」加推。若連同首張價單，項目已開價單位共涉100伙，市場消息指出，項目過去3日暫收逾4300票，超額認購約42倍。

DOUBLE COAST I 今向傳媒開示範單位

此外，會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，DOUBLE COAST I今日開放示範單位予傳媒參觀，並於周三開放予Club Wheelock會員優先預覽，項目設3個示範單位，涵蓋1房至3房，包括一個兩房連裝修示範單位。他又稱，項目上周上載樓書後，新增逾千個查詢，當中三分之一查詢對低座物業有興趣，而投資者比例約有30% ，比例較以往增加，項目最快本周開價，當中包括低座物業，價錢會以同類低座物業作參考，而標準單位則會參考同系區內物業最新成交價。另項目會所CLUB SYDNEY方面，室內連園林設施佔地逾79,000方呎，當中園林設施佔43,000方呎，會所內設逾8400方呎wellness centre，包括24小時健身中心、瑜伽室及水療中心等，並有約50米戶外泳池、宴會廳等設施。

[香港地產]